Luka Elsner va retrouver le parc Duden

Les entraîneurs passent, les dirigeants aussi et les supporters restent. On entend souvent cette expression quand cela tourne mal dans un club et que les fans expriment leur mécontentement sur certains points délicats.

Mais, malgré cela, il y a aussi les entraîneurs qui restent… dans les mémoires. C’est le cas de Luka Elsner, actuel coach des Courtraisiens, qui a marqué le club saint-gillois de son empreinte lors de la saison 2018-2019.

Inconnu au bataillon avant de signer à l’Union, Luka Elsner, avec l’aide de ses troupes, a fait rêver de nombreux spectateurs entre un championnat canon où le matricule 10 a terminé à la 3e place et le parcours en Coupe qui s’est arrêté en demi-finale. Un contraste énorme par rapport à la saison précédente où l’Union était à deux doigts de descendre en D1 amateurs…

Elsner retrouvera le stade Marien ce samedi avec les Kerels à 16 h 15.

Un entraîneur du top

Il est jeune (39 ans), il a la gueule de l’emploi et il a mis tout le monde d’accord lors de son premier passage en Belgique. Luka Elsner n’a laissé personne indifférent à la Butte. "C’est un coach d’exception, un coach du top en fait. Il aime ce qu’il fait quotidiennement et il le transmet aux joueurs. Il se lève en pensant au football, il mange football. Tout passe par le travail chez Luka. C’est un homme qui te fait comprendre directement que si tu travailles tu seras récompensé tôt ou tard et sans travail, tu n’auras rien" , explique Youssouf Niakaté, l’ancien buteur saint-gillois qui évolue à Al-Wahda Mekka, en Arabie saoudite. "Son style de management collait à l’état d’esprit de son groupe. Il est très proche de ses joueurs et c’est une personne vraie, entière. Il est constamment à vouloir faire progresser tout le monde en fait."

Il a fait passer un cap à l’Union

Lorsque les Anglais sont arrivés au matricule 10 (mai 2018), ces derniers se donnaient trois ans pour retrouver l’élite. Un projet alléchant qui a été mené à bien au bout de la troisième année, comme c’était prévu.

Si c’est Felice Mazzù qui est parvenu à le faire, Luka Elsner a tout de même amorcé la charge unioniste. "J’espère que nous avons réussi à faire passer un step à l’Union Saint-Gilloise", raconte d’emblée son ex-T2 de l’Union, Abder Ramdane. "Mais il n’était pas le seul dans ce projet. À l’époque, Alex Hayes (ex-directeur sportif) avait mis toute la machine en place. Le football est un travail de groupe et ce serait réducteur de tout lui attribuer, même si Luka a une énorme part de responsabilité dans ce succès. C’était la tête pensante et il prenait les décisions. "

Peu importe le résultat de samedi soir, les fans du parc Duden, souvent reconnaissants envers ceux qui ont aidé leur club, ne manqueront pas de saluer chaleureusement l’actuel tacticien courtraisien.

Sébastien Ferrante