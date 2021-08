Pourquoi pas d’émir pour les clubs belges ?

Puisque c’est tendance et rentable, pourquoi ne pas imaginer qu’un puissant fonds souverain du golfe Persique ne fasse, demain, une OPA sur un club belge, à la façon du Qatar sur le PSG ou d’Abu Dhabi sur Manchester City ? Après tout, le concept aurait du sens, surtout si la cible était un club de Bruxelles. Bon, d’accord, en matière de climat et de régime fiscal, la capitale de l’Europe n’a pas le charme de Monaco. Mais pour un investisseur étranger, il y a une place à prendre pour donner un nouveau souffle à la Jupiler Pro League. Reste évidemment à bien choisir la cible. Ces dernières années, le Sporting d’Anderlecht a perdu de son faste et de son apparat. Repris en main par un cheikh ou un émir, il pourrait vite retrouver ses plus belles couleurs. Et, au passage, la transaction permettrait à Marc Coucke de quitter le parc Astrid avec une jolie plus-value. Ceci dit, l’Union saint-gilloise pourrait aussi susciter l’appétit de quelques géants du pétrole ou du gaz. C’est le club tendance du moment. Imaginons un instant qu’il bénéficie, d’un coup de baguette magique, des mêmes ressources financières que le PSG ! Mais ce serait Byzance au Parc Duden avec, en toile de fond, une tribune d’honneur digne d’un sommet de la Commission européenne au Berlaymont. Il est probable que, par pudeur ou par timidité, les grands pontes d’Arabie saoudite ou du Bahreïn n’osent pas encore frapper à la porte du club de Bossemans. Mais cela ne saurait tarder.