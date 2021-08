Première mondiale en Belgique pour les Formule 1 du rallye

Les carillons des Lakenhallen d’Ypres résonnent toutes les heures mais on ne les voit pas. La majestueuse bâtisse est en pleine restauration et des grues gâchent un peu la photo souvenir. Qu’importe, les fans belges n’ont pas la tête en l’air. Ils se massent, sans masque et sans vraiment respecter la distance de sécurité, sur les nombreuses terrasses bordant la Grand-Place, mais surtout face à l’impressionnante structure Hyundai sous laquelle sont garées les trois i20 WRC.

L’organisateur Alain Penasse a bien fait cela. Sous haute surveillance, seulement accessible avec un test PCR négatif, le parc d’assistance le plus convivial de la saison est ceinturé par des barrières Nadar derrière lesquelles le public peut néanmoins apprécier le travail des mécaniciens. Et voir les pilotes de plus près que s’ils étaient sur un GP de F1. Les spectateurs sont comme au zoo, nombreux à vouloir photographier chaque mouvement des fauves du rallye. Il ne manque qu’une fosse. Interdiction de jeter de la nourriture !

Pour la première fois de l’histoire, tous les "cad ors" du championnat du monde des rallyes sont dans notre pays avec leurs véritables F1 des routes, des World Rally Cars (WRC) développant environ 400 chevaux et capables de passer de 0 à 100 km/h en moins de trois secondes.

Grâce au Covid

Ce rêve pour une nation où les épreuves routières, comme le motocross, ont toujours été très populaires, on le doit d’abord au Covid-19.

Sans la pandémie, jamais Yves Matton, le Belge responsable du rallye auprès de la FIA, n’aurait pu intégrer la Belgique à un calendrier se voulant de plus en plus intercontinental avec le retour au Japon, au Kenya et de plus en plus d’épreuves hors d’Europe.

Mais quand il a fallu trouver d’urgence des remplaçants, Ypres s’est de suite porté candidat.

On a alors oublié que le marché belge n’intéressait pas vraiment Toyota, Hyundai et Ford, et que la capacité des infrastructures hôtelières est limitée (certains logent à la côte belge et mi-août ce n’est pas évident d’y trouver facilement des chambres). Mais surtout, le budget à payer au promoteur pour pouvoir bénéficier de cette vitrine mondiale a exceptionnellement fortement diminué.

C’est donc une occasion unique (et qui d’ailleurs le restera peut-être) qu’a su saisir l’équipe de Club Supertage. En traversant le pays à l’aube dimanche pour disputer 40 kilomètres autour et sur le circuit de Francorchamps, l’épreuve yproise est devenue Ypres Belgium, les supporters wallons auront aussi leur part de plaisir sur des spéciales des feux Boucles de Spa, tandis que la manche belge s’achèvera sur un site mondialement nettement plus connu (le GP de Belgique de F1 s’y disputera dans 15 jours) que la Cité des Chats, ancien sommet européen des rallyes.

Rigueur flamande

Avec plusieurs générations de pilotes (Gilbert Staepelaere, Bruno Thiry, Freddy Loix, Grégoire de Mevius, François Duval et maintenant Thierry Neuville) brillant au plus haut niveau, mais aussi pas mal de Belges évoluant dans le giron du WRC, cette première titularisation mondiale est amplement méritée.

Avec la rigueur flamande presque militaire, gageons qu’il n’y aura pas de débordements et que les 10 000 spectateurs (seulement mais ce sont les règles sanitaires) déboursant 138 euros pour assister à dix spéciales (c’est cher, mais pas exagéré si l’on compare à la F1 ou à un concert d’une star planétaire) seront disciplinés.

Déjà nombreux ce jeudi à Ypres pour voir les bolides à l’arrêt puis lors de la spéciale d’essais, le public n’aura bien sûr d’yeux que pour notre quintuple vice-champion du monde qui aura l’avantage de jouer à domicile.

Sur leur terrain, Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe n’auront pas droit à l’erreur. Il faudra éviter à tout prix les crevaisons et les arrêtes parfois tranchantes des cordes dans lesquelles il faut plonger à tout prix sous peine d’être éjecté et de tomber dans ces petits fossés appelés ici "wateringes".

Pour que la fête soit totale, il faudra, bien sûr, que le Saint-Vithois renoue, dimanche à 30 km de sa maison familiale, avec le succès.

Olivier de Wilde