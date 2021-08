Quand le ciel nous tombe dessus

Tous les jours, un peu du ciel nous tombe sur la tête, sans que nous nous en rendions forcément compte (et sans nous mettre en danger). En tout, 5 200 tonnes de matières microscopiques par an, selon un nouveau calcul ! D’ici au 15 août, ce phénomène devient visible dans le ciel belge et peut même créer un spectacle magique que les clubs d’astronomie invitent à observer, à l’œil nu ou à l’aide de télescopes (lire ci-contre). Appelées Perséides (car elles ont l’air de jaillir de la constellation de Persée) ou larmes de Saint-Laurent (car la fête de ce saint martyr est le 10 août), les poussières issues d’une comète croisent, en gros entre le 15 juillet et le 25 août, l’atmosphère de la Terre et créent des étoiles filantes en s’enflammant.

"Les micrométéorites représentent la plus grande partie de la masse de matière extraterrestre qui tombe sur Terre, explique l’astronome Emmanuel Jehin (ULiège), responsable du club d’astronomie de Spa. Le ciel nous tombe continuellement sur la tête, si on peut dire, principalement sous forme de petites particules interplanétaires. Ces micrométéorites proviennent en majorité des comètes, ce sont des poussières de comètes. Les comètes se désagrègent en passant près du Soleil, car leur glace fond sous la chaleur du Soleil et elles éjectent dans l’espace des tonnes de matière chaque seconde, principalement sous forme de petits grains de poussières. La plupart du temps, on ne se rend pas compte quand elles tombent sur la Terre, sous forme de micrométéorite. Mais à certaines périodes de l’année, on peut les voir grâce aux essaims d’étoiles filantes. En ce moment, la Terre est train de traverser l’essaim le plus abondant, celui des Perséides. Ces poussières, en rentrant à très grande vitesse dans l’atmosphère terrestre, brûlent et donnent naissance au phénomène des étoiles filantes. Cela se passe à environ 100 km d’altitude. D’infimes particules peuvent ensuite retomber sur Terre, ce sont les micrométéorites." Ici, il s’agit de poussières issues de la comète Swift-Tuttle, une comète périodique qui fait le tour du Soleil en 133 ans. Concrètement, la Terre va à la rencontre de ces poussières ; avec le choc et la vitesse très importante - elles traversent l’atmosphère de la terre à environ 60 km par seconde ! - elles brûlent et se désintègrent pratiquement, mais une petite partie retombent au sol sous forme d’infimes particules.

Une aiguille dans une botte de foin

Ces particules cosmiques ont un très grand intérêt pour les scientifiques, mais retrouver ces "résidus" extraterrestres est évidemment un véritable défi. Les bolides, énormes étoiles filantes dues à des météorites parfois de quelques kilos, sont déjà très difficiles à retrouver. Ainsi, la recherche au sol de celle qui a illuminé le ciel belge (et repéré par le réseau de caméras Fripon dont l’ULiège et l’IASB à Bruxelles font partie) et a dû retomber entre Termonde et Alost il y a quelques mois, n’a pas porté ses fruits. "C’est chercher une aiguille dans une botte de foin, avoue Emmanuel Jehin. On n’a pas eu de chance car il a neigé juste après. Généralement, quand on les retrouve, c’est quand elles tombent devant un jardin, dans une rue, ou traversent le toit d’une maison !"

Quant aux plus petites particules, difficilement différenciables de la poussière terrestre, il faut se rendre en Antarctique, pour les récupérer dans la neige filtrée. C’est ce qu’une équipe de chercheurs français a fait à travers six expéditions en 20 ans à la station Concordia (Dome C). "C’est un lieu idéal de collecte en raison de la faible accumulation de neige et de la quasi-absence de poussières terrestres", précise-t-on au Centre national français de la recherche scientifique (CNRS). Ces différentes expéditions ont permis de collecter suffisamment de particules extraterrestres, pour mesurer leur flux annuel pendant deux décennies. En ramenant ces résultats à l’ensemble de notre planète, le flux total annuel de micrométéorites représente 5 200 tonnes par an. Il s’agit là du principal apport de matière extraterrestre sur terre, loin devant celui des objets de plus grande taille comme les météorites, dont le flux est inférieur à une dizaine de tonnes par an."

L’ensemencement de la vie sur Terre?

Un objectif de cette récolte, expliquent les chercheurs français, est d’étudier le rôle joué par ces poussières interplanétaires "dans l’apport en eau et en molécules carbonées sur la jeune Terre".

En effet, il n’est pas impossible que ces (poussières de) comètes aient contribué à l’apparition de la vie sur Terre. "En effet, au début de la formation de notre planète il y a environ 4,6 milliards d’années, les collisions avec la Terre étaient très fréquentes, précise Emmanuel Jehin, spécialiste des comètes. On pense que les comètes, qui sont riches en eau (c’est la moitié de leur masse) et riches en matière organique, ont donc pu ensemencer notre planète en molécules organiques (formées de chaînes d’atomes de carbone, d’azote, d’oxygène) qui comme on le sait sont à la base de la vie. D’autant plus que les comètes auraient pu apporter la plus grande partie de l’eau de nos océans. L’eau qui est elle aussi un élément vital pour la vie."

So. De.