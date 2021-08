Quatre ans après, le parc Astrid a revibré

conference league C’est le genre de matchs où l’on a plus à perdre qu’à gagner. En ayant quasiment assuré leur qualification à Tirana la semaine dernière, les hommes de Vincent Kompany se sont offert le droit de pouvoir assurer la manche retour sans fioriture mais la prestation des Mauves se devait d’être de qualité face à un adversaire plus faible.

El Hadj, le retour

Face à une telle différence de niveaux, il est compliqué de tirer des conclusions d’une telle rencontre. Le staff médical se félicitera d’avoir pu reposer la cuisse de Zirkzee. La cellule sportive se contentera d’avoir enfin pu lancer El Hadj.

Si tout ne fut pas parfait dans sa justesse technique, le milieu de poche a retrouvé avec parcimonie ses coups de reins qui lui ont permis d’endosser le rôle de révélation de l’année la saison précédente. Il faudra être toutefois plus adroit dans la dernière passe pour que le Molenbeekois retrouve sa classe qui a ébloui la Pro League.

Au vu de la convalescence du chef d’orchestre, Raman n’a pas hésité à prendre la baguette pour diriger la troupe mauve. Dans un 4-4-2 où Hoedt et Harwood-Bellis ont reçu l’espace nécessaire pour guider le jeu vers les ailes occupées par Amuzu et El Hadj, c’est l’ancien gantois qui s’est pourtant illustré grâce à son activité incessante. Sa passe en profondeur pour Kiese Thelin se trouve à l’origine de l’ouverture du score. Elle a permis de casser les lignes du bloc bas albanais et de décontenancer leur charnière centrale, jusque-là irréprochable. Amuzu en a profité après un tacle de Shehu sur le Suédois qui l’a décalé parfaitement (1-0, 33e).

Juste avant, Raman s’était déjà montré le Mauve le plus dangereux en ne se cantonnant pas à son poste de deuxième attaquant central. Le récent transfuge anderlechtois a profité de sa liberté pour offrir des solutions sur toute la largeur de la défense albanaise. Ses déplacements sur les côtés ont créé des espaces.

Comme un symbole, sa sortie peu avant l’heure de jeu a coïncidé avec le temps faible des siens où ses partenaires ont concédé trois occasions. Verschaeren, son remplaçant, est tout de même parvenu à enjoliver cette belle soirée en concluant un service parfait de Cullen après une récupération de l’Irlandais dans les pieds de Shehu (2-0, 71e).

La défense reste friable

En inscrivant huit buts en une semaine alors que ce secteur faisait jusqu’à présent défaut, les pensionnaires du Lotto Park se sont rassurés même s’ils n’affronteront pas toute la saison des défenses comme Laçi ou Seraing. Les performances de Raman et d’Amuzu laissent entrevoir des promesses au même titre que celle d’El Hadj qui recevra la vraie possibilité de changer le cours d’un match quand il retrouvera son rythme de croisière.

La réduction du score par l’intermédiaire de Lushkja montre que les Bruxellois restent friables défensivement. Face à Vitesse Arnhem, il faudra être plus consistant à l’image des 6 500 supporters présents qui ont fait régner une belle ambiance à la hauteur du rendez-vous européen. Si les joueurs se mettent à leur niveau lors du barrage, nul doute qu’Anderlecht dispose de toutes ses chances pour retrouver l’Europe après deux trop longues années.

Julien Parcinski