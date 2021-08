Tennis

Montréal -WTA- 1 835 490 $

2e tour : A.Sabalenka (Blr/n°1) bat S.Stephens (USA) 7-6 (7/4), 4-6, 6-4 ; R.Marino (Can) bat P. Badosa (Esp) 1-6, 7-5, 6-4 ; M.Sakkari (Grè/n°11) bat V.Kudermetova (Rus) 6-4, 5-7, 6-4 ; K. Pliskova (Tch/n°4) bat D. Vekic (Cro) 4-6, 6-3, 7-6 (7/2) ; A. Anisimova (USA) bat O.Dodin (Fra) 6-3, 6-3 ; S. Sorribes (Esp) bat L. Samsonova (Rus) 6-4, 6-3 ; C. Giorgi (Ita) bat N. Podoroska (Arg) 6-2, 6-4 ; C. Gauff (USA/n°15) bat A. Potapova (Rus) 5-0, ab. ; J. Konta (G-B) bat E. Svitolina (Ukr/n°3) 3-6, 6-3, 6-2 ; D. Collins (USA) bat S. Halep (Rou/n°6) 2-6, 6-4, 6-4 ; J. Pegula (USA) bat A. Pavlyuchenkova (Rus/n°10) 1-6, 6-3, 6-2 ; O. Jabeur (Tus/n°13) bat D. Kasatkina (Rus) 2-6, 6-3, 6-4

Toronto - ATP - 3 487 915 $

2e tour : James Duckworth (Aus) bat Jannik Sinner (Ita/n°16) 6-3, 6-4 ; Nikoloz Basilashvili (Geo) bat Alex De Minaur (Aus/n°12) 6-1, 6-1 ; Hubert Hurkacz (Pol/n°7) bat Kei Nishikori (Jap) fft ; Andrey Rublev (Rus/4) bat Fabio Fognini (ITA) 7-6 (7/4), 6-3 ; John Isner (USA) bat Christian Garin (Chi/n°13) 4-6, 6-3, 6-4 ; Dusan Lajovic (Ser) bat Félix Auger-Aliassime (Can/n°9) 7-5, 6-4 ; Karen Khachanov (Rus) bat Aslan Karatsev (Rus/n°15) 7-6 (9/7), 6-4 ; Diego Schwartzman (Arg/n°8) bat Benoît Paire (Fra) 7-5, 6-1 ; Roberto Bautista (Esp/n°10) bat Tommy Paul (USA) 6-3, 6-4 ; Lloyd Harris (AfS) bat Feliciano Lopez (Esp) 6-2, 6-3 ; Gaël Monfils (Fra/n°11) bat John Millman (Aus) 3-6, 6-3, 6-4 ; Frances Tiafoe (USA) bat Denis Shapovalov (Can/n°5) 6-1, 6-4