Sambi Lokonga est prêt à en découdre

premier league Le rêve à l’anglaise. Débarqué d’Anderlecht pour un peu plus de 17 millions d’euros, Albert Sambi Lokonga est arrivé sur la pointe des pieds à Arsenal. Il pensait certainement commencer sa première rencontre face à Brentford sur le banc. Mais la blessure de Thomas Partey en match amical face à Chelsea a changé la donne.

Rapidement lancé dans le grand bain contre les Blues (1-2), l’ancien Mauve s’est senti comme un poisson dans l’eau. Et a enchaîné par une titularisation quelques jours plus tard contre les Spurs (1-0). Malgré ces deux défaites, son acclimatation se passe à merveille. Comme il l’a expliqué après le match contre les Blues. "Nous avons un très bon groupe avec une chouette relation. J’ai déjà tissé des bons liens avec les autres milieux de terrain. Ici, tout va plus vite mais cela me convient parfaitement."

Une carte à jouer

Le milieu de 21 ans a une carte à jouer dans l’effectif de Mikel Arteta. Car l’Espagnol n’est jamais parvenu à mettre en place son jeu basé sur la possession depuis son arrivée.

Avec Sambi, le disciple de Guardiola sait qu’il dispose d’une arme pour mettre son plan à exécution. Granit Xhaka, Mohammed Elneny ou encore Partey, qui sera absent jusque fin août, ont des profils différents, plus défensifs, plus récupérateurs.

Au contraire du natif de Verviers. En possession de balle, son calme lui permet de garder le ballon et de dicter le rythme d’une rencontre. Surtout, il fluidifie le jeu des Gunners.

Bousculer la hiérarchie

Ses orientations vers les latéraux, Tierney ou Bellerin, offrent un jeu moins stéréotypé aux Gunners. Par ses passes tranchantes, il est également capable de casser des lignes.

Pour toutes ces raisons, Sambi peut lorgner une place de titulaire. Et bousculer la hiérarchie chez les Diables rouges. Lui qui a été appelé en tant que réserviste pour le championnat d’Europe. Le rêve anglais de Sambi ne fait que commencer.

G. J.