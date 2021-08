Soupirs d’une nation pour son poète

Depuis quelques jours déjà, dans un Paris sous tension, les badauds se sont mis à rabrouer, et faire taire - c’est un comble ! - les vendeurs de journaux à la criée. Et pour cause, en cette fin de mois de mai 1885, on n’en est plus au stade de la rumeur de mauvais aloi : Victor Hugo, le grand poète, l’écrivain des Misérables, se meurt.

Et les feuilles de chou quotidiennes font camper leurs meilleurs journalistes devant la maison de l’écrivain, à l’affût d’une information qui filtrerait de la haute bâtisse, sise au numéro 50 de l’avenue qui porte déjà son nom et dont la porte ne cesse de s’entrouvrir pour laisser passer un ami, le médecin, le beau-fils tout frais de Hugo, avec son air pas pour un sou légitime d’avoir ce sésame…

Il paraîtrait que le poète a pris froid, et le rhume n’est pas bénin pour l’homme désormais âgé de 83 ans.

Celui qui avait dû quitter sa France

En 1885, Victor Hugo est, ni plus ni moins, une star nationale. Adoré du peuple français, qui voit dans cet homme sachant manier la langue, le défenseur d’une certaine France dépouillée de richesses, non de culture et d’idéaux.

L’homme plaît par ce qu’il fait entendre et pour ce qui lui semble juste. Issu d’une famille bonapartiste - son père était général d’Empire -, il a été longtemps ultraroyaliste, avant de se faire fervent opposant au Second Empire de Napoléon III. Cette opposition au régime le contraint d’ailleurs à un exil de dix-neuf ans, d’abord à Bruxelles, quelques mois, en 1852, puis sur les îles de Jersey et Guernesey, et ce, après avoir déboulonné Napoléon III dans le cinglant pamphlet politique Napoléon le Petit. La même année, il annonce à son éditeur l’écriture d’un recueil poétique définitivement politique, Les Châtiments, qui condamne le coup d’État de Napoléon III. L’homme est vent debout contre le régime : en 1851, il était dans la rue, sur les barricades, contre le coup d’État impérial. Les Français n’ignorent pas non plus que, malgré l’amnistie offerte en 1859, Hugo ne revient pas en métropole, il attend patiemment, ce sera à la proclamation de la IIIe République, en 1870.

La mort de Dieu

Hugo incarne une certaine image de la Nation. Déjà, ses 80 ans, trois ans plus tôt, avaient été l’occasion d’une fête nationale. Alors, quand on annonce que son état de santé s’est dégradé, la France se tient à son chevet. Dans le quartier de l’avenue Victor Hugo, le préfet a donné l’autorisation aux cafetiers de fermer leurs terrasses plus tard que d’habitude, puisque tout le monde - exilés russes, pauvres ères misérables, curieux, gendarmes, et aussi le ministre des Affaires étrangères - s’agglutine devant l’adresse de l’écrivain.

On sait qu’un évêque, venu à la porte du poète pour offrir ses services, a été renvoyé dans sa province. Hugo refuse l’extrême-onction mais son testament est prêt. "Je donne cinquante mille francs aux pauvres. Je désire être porté au cimetière dans leur corbillard. Je refuse l’oraison de toutes les églises ; je demande une prière à toutes les âmes. Je crois en Dieu." Il s’était vu défaillir. À ses côtés, ses derniers jours, ses petits-enfants, Georges et Jeanne, à qui il dédia L’art d’être grand-père. Hugo, sur son lit de mort, a déjà perdu sa fille bien aimée, Léopoldine, et ses deux fils, Charles et François. Il dira d’ailleurs : "Je n’ai plus devant moi que Georges et Jeanne… Et maintenant, à quoi suis-je bon ?… À mourir." Ce qui arrive à 1h27, le 22 mai 1885 : "1 h 50, soir. Victor Hugo est mort à une heure et demie. Les obsèques seront civiles. Elles auront lieu aux frais de l’État", résume La Dépêche dans son édition spéciale.

Un deuil national

Dans la matinée du 22 mai, les membres du gouvernement se présentent pour saluer la dépouille. On voit rentrer le député Clémenceau, avec qui Hugo s’était lié d’amitié autour de combats comme la laïcité, le suffrage universel ou l’abolition de la peine de mort. Pour ce dernier, il ne fait pas de doute que l’on doive procéder au vote d’une loi décrétant des funérailles nationales pour l’écrivain. Le président Grévy, quant à lui, craint une résurgence des mouvements anarchistes. Paris est agité mais il ne s’agit pas aujourd’hui de lever des barricades. On propose alors même d’enterrer l’homme au Panthéon, en lieu et place de la tombe prévue au Père Lachaise. Si l’idée est polémique, elle finit par passer, quand les gouvernants soupèsent l’attente du peuple.

31 mai : l’Arc de Triomphe est drapé de noir, pour accueillir, le 1er juin 1885, le cercueil de l’écrivain, déposé sur un immense "catafalque illuminé de bouquets de bougies et de trépieds à flammes vertes", peut-on lire dans Le Figaro - un reportage signé Ernest Renan qui narre le dernier voyage de l’écrivain à travers un Paris recueilli. Comme il l’avait souhaité, Hugo est emmené vers sa dernière demeure dans le corbillard des plus modestes gens. Sur son passage, près de trois millions de personnes accompagnent le poète, et lui tirent leur chapeau.

Aurore Vaucelle

À lire, "Victor Hugo vient de mourir", de Judith Perrignon, enquête journalistique sur la mort-événement de Victor Hugo (Pocket).