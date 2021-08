Un racisme et une violence sous-jacents

Tristan de Bourbon Correspondant à Londres

À l’occasion de la finale du championnat d’Europe de football entre l’Angleterre et l’Italie, le racisme et la violence ont effectué un retour tonitruant sur la scène sportive internationale. Téléspectateurs et journalistes ont été choqués de voir des images inhabituelles dans une grande compétition : des milliers de supporters ivres morts laissant des montagnes de détritus autour du stade de Wembley et un groupe de gens sans billet se forçant un passage dans l’enceinte sportive. Le tout suivi par des attaques racistes contre les auteurs des tirs au but manqués par l’équipe d’Angleterre, tous trois issus de minorités ethniques. Aux yeux du monde, le hooliganisme venait d’effectuer son grand retour dans le football anglais.

Le problème de cette perception est sans doute lié à un seul mot : retour. En effet, si le racisme et la violence ont disparu de la Premier League, la vitrine du football anglais, ils n’ont jamais quitté le football anglais. "Les clubs et les autorités du football ont longtemps considéré que le hooliganisme était un problème social déconnecté du football", explique John Williams, sociologue à l’université de Leicester spécialiste du hooliganisme. "La création de la Premier League par la chaîne Sky au début des années 1990 a modifié cette approche : la première division devait devenir commercialement attrayante. La violence devait donc disparaître des écrans."

Obligation d’avoir une place assise spécifique, qui a rendu impossible aux supporters de se réunir par affinité, déploiement des caméras de surveillance dans les stades et de forces de police ou de sécurité impressionnantes, hausse des prix pour écarter les jeunes, interdiction d’obtenir un billet pour un match à l’extérieur sans être abonné : de nombreux ressorts ont été utilisés pour modifier la composition des supporters de l’élite du football anglais.

Ce travail de fond, très coûteux, n’a pas été réalisé sur les divisions inférieures. "Elles sont bien plus libres, bien moins régulées, bien moins surveillées, poursuit John Williams. La violence persiste donc. Et je suis donc surpris que la police et les autorités aient été surprises, car tout était réuni pour des débordements : c’était la première grande finale de l’équipe d’Angleterre en 55 ans, le match était tardif, sans oublier que le fait que le stade ne soit pas plein donnait l’occasion à ceux qui y entreraient illégalement de trouver un siège et donc de disparaître."

Racisme discret en Premier League

Quant au racisme dans le football ? Il persiste au sein de la Premier League, même s’il est plus discret. "Le racisme est présent dans les médias et se réverbère dans la population", raconte Paul Campbell, sociologue de l’université de Leicester. "Lorsque la presse populaire parle de l’argent et des footballeurs, le joueur noir Marcus Rashford est critiqué pour ses dépenses luxueuses et son comportement ostentatoire, alors que le Blanc Phil Foden est décrit comme un garçon attaché à ses racines locales qui achète une maison pour bien loger sa famille."

Différence de traitement

Plus largement, le sociologue et ses collègues ont analysé les commentaires des journalistes télévisés de la BBC et d’ITV lors de vingt des matchs de la Coupe du monde 2018. La différence de traitement est flagrante : "70 % des commentaires positifs concernant les joueurs noirs, parlaient de leur capacité physique, 10 % de leurs aptitudes naturelles, 10 % de leurs capacités liées à leur entraînement et leur apprentissage. Pour les joueurs blancs, 50 % concernaient leur apprentissage, 18 % leur force physique et 8 % leurs aptitudes naturelles."

De quoi retransmettre des clichés, qui participent à cette perception peu glorieuse des joueurs issus de minorités ethniques.