Une envie pressante d’Amérique

Alors que l’épidémie de Covid-19 est loin d’être maîtrisée et repart, au contraire, à la hausse de façon inquiétante dans de nombreuses régions du monde, il pourrait sembler incongru d’adresser des critiques aux responsables d’un pays dans lequel le coronavirus a déjà fait 620 000 victimes.

La fermeture des frontières américaines, depuis un an et demi, aux personnes qui ont séjourné, au cours des quatorze derniers jours, dans un des vingt-six États de l’espace Schengen ou dans sept autres pays (dont le Royaume-Uni, l’Inde, la Chine et le Brésil), n’en constitue pas moins une aberration à laquelle il serait urgent de remédier à Washington. Les étrangers concernés (ceux notamment qui endurent une vie professionnelle ou familiale devenue inutilement compliquée) ne sont pas les seuls à le penser. Le monde des affaires aux États-Unis (le secteur du tourisme en particulier) s’en plaint lui aussi amèrement. L’embarras est partagé par les milieux scientifiques et jusque dans l’entourage du président Biden.

La mesure n’a, il est vrai, guère de sens. Elle n’empêche pas la diffusion des variants du virus sur le sol américain et elle repose sur un ostracisme totalement illogique : les voyageurs en provenance de pays au taux de vaccination très élevé comme la Belgique sont interdits d’accès, alors que ceux qui ont côtoyé des populations faiblement vaccinées (en Amérique latine, par exemple) sont les bienvenus.

Paradoxalement, c’est au moment où la plupart des Belges sont empêchés de se rendre aux États-Unis qu’entre dans sa dernière ligne droite - du moins il faut l’espérer puisque la Chambre devrait examiner le projet à la rentrée - une initiative qui facilitera grandement leurs voyages transatlantiques : l’installation d’un dispositif permettant de passer à l’aéroport de Zaventem les contrôles d’immigration et de douane américains - une première en Europe continentale. L’accord avait été signé le 28 septembre 2020, mais sa mise en œuvre s’est malencontreusement enlisée depuis.