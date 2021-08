Wall Street

Ebay inquiète. La Bourse américaine évoluait en baisse jeudi après une hausse des prix de gros plus forte que prévu aux États-Unis et à la suite de nouveaux records la veille. Le Dow Jones lâchait 0,26 %, le S&P 500 perdait 0,39 % et le Nasdaq abandonnait 0,13 %. Les investisseurs digéraient un indicateur de l’emploi favorable avec une légère diminution des inscriptions hebdomadaires au chômage la semaine dernière. Les taux obligataires ont un peu réagi à ce chiffre, les rendements sur la dette américaine à dix ans passant à 1,36 % contre 1,33 % la veille. Le site de commerce en ligne Ebay lâchait 1,10 % après de bons résultats au 2e trimestre mais des prévisions décevantes. Le titre du fabricant de vaccin anti-Covid 19, Moderna, massivement vendu ces dernières séances, reprenait 0,73 % à 388,18 dollars après une chute de 15,64 % la veille. Pfizer avançait de 1,07 % à 46,82 dollars. (AFP)