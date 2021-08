6 Piques et 3 SA sur Funbridge

1.Nord donneur, personne vulnérable

Nord (le mort) 54 4 ar10762 a874

Sud (vous) ar10987 ar82 3 d5

Les enchères : Sud Ouest Nord Est 1♦ passe 1♠ passe 2♣ passe 2♥* passe 3♦ passe 3♠ passe 4♠ passe 4 SA passe 5♥ passe 6♠ fin

* 2♥ : quatrième couleur forcing

Après une séquence prolixe, vous atteignez six Piques. Ouest entame le Valet de Trèfle. Quel est votre plan de jeu ?

Nord 54 4 ar10762 a874

Ouest Est d62 v3 d9873 1065 v8 d954 v109 r632

Sud (vous) ar10987 arv2 3 d5

Prenez l’entame du Valet de Trèfle de l’As au mort et tirez dare-dare As-Roi de Carreau pour vous débarrasser de la Dame de Trèfle de votre main. Poursuivez par le quatre de Cœur pour l’As et coupez le deux de Cœur au mort. Revenez dans votre main en coupant un Trèfle et coupez le Valet de Cœur en Nord. Il reste ceci :

Nord (le mort) --- --- 10762 87

Sud (vous) ar1098 r --- ---

Etant au mort, vous devez revenir en main par une coupe pour tirer As-Roi de Pique et enlever quatre des cinq atouts adverses. Trèfle, dans lequel vous ne possédiez que six cartes, est plus sûr que Carreau car la probabilité est grande que cette couleur soit partagée 4-3 en défense. En Carreau (où vous aviez sept cartes à l’origine), en revanche, le partage 4-2 est le plus probable et alors une surcoupe vous menace.

Après la coupe du sept de Trèfle avec le huit de Pique, vous tirez As-Roi d’atout. Vous ne perdez que la Dame de Pique à Ouest.

Dans la position du diagramme, si vous aviez coupé un Carreau du mort pour revenir en main, vous auriez été surcoupé par Ouest qui aurait joué Cœur pour donner une coupe à Est.

Dans le plan de jeu, il était important de ne pas encaisser le Roi de Cœur après le premier tour par l’As de Cœur. En effet, dans ce scénario, Est peut surcouper la quatrième tour de Cœur avec le Valet de Pique. Et vous perdrez ainsi deux levées d’atout.

2. Sud donneur, personne vulnérable

Nord (le mort) 932 a76 av84 1065

Sud (vous) ar4 r82 d62 a843

Vous jouez 3 SA et Ouest entame le cinq de Carreau (quatrième meilleure) pour le quatre du mort, le dix d’Est et votre Dame. Comment poursuivez-vous et quelles sont les neuf levées que vous espérez réaliser ?

Nord (le mort) 932 a76 av84 1065

Ouest Est v76 d1085 v3 d10954 r975 103 v972 rd

Sud (vous) ar4 r82 d62 a843

Vous pouvez tenter de bonifier un Trèfle de longueur mais il faut un partage 3-3 (36 %) en Est-Ouest pour que le huit de votre main devienne maître. Curieusement, la couleur d’entame, Carreau, offre de meilleures perspectives. Ouest y possède trois cartes au-dessus du cinq, qui ne peuvent être que Roi-neuf-sept. Rejouez donc Carreau dans la foulée et couvrez la carte d’Ouest (s’il fournit le sept, mettez le huit du mort). Ultérieurement, faites l’impasse affichée au Roi. Vous réaliserez quatre Carreaux, As-Roi de Pique, As-Roi de Cœur et l’As de Trèfle.

Guy Van Middelem