Avec le Carnavalet rénové, Paris retrouve son musée historique

Guy Duplat Envoyé spécial à Paris

Après quatre ans de rénovation et 58 millions d’euros de travaux, le musée Carnavalet de l’histoire de Paris a rouvert ses portes fin mai et présente pour l’occasion une très belle exposition Henri Cartier-Bresson, consacrée à ses photographies de la capitale française.

Le Carnavalet est situé en plein quartier du Marais. C’est leur plus ancien musée et il occupe deux beaux hôtels particuliers : celui des Ligneris (construit en 1548-1560) où vécut, au XVIIe siècle, Madame de Sévigné, et l’hôtel Le Peletier de Saint-Fargeau datant de 1688.

Il offre en plus, aux visiteurs, une cour intérieure et son calme si bienvenu.

C’est un passionnant musée d’Histoire, dense jusqu’à être parfois touffu, avec 3 800 pièces exposées parmi une collection de 625 000 œuvres, avec 184 vitrines et 34 "salles de décors" ! On peut y retrouver tout autant des objets saisissants de la Révolution française, que de l’histoire de la Commune de Paris ; aussi bien la chambre reconstituée de Marcel Proust avec le lit dans lequel il écrivit À la Recherche du temps perdu, que la salle de bal Wendel ou une collection unique d’anciennes enseignes des rues de la ville, placée dans la salle d’entrée du musée et évoquant l’atmosphère de jadis.

On y trouve des maquettes, des affiches, des vidéos aussi bien que le soulier de Marie-Antoinette, Le Serment du Jeu de paume de Jacques-Louis David, le portrait de Madame de Sévigné par Claude Lefèbvre, le tableau de Sainte Geneviève repoussant les Huns devant l’Hotel de ville, et ces nombreux décors faisant résonner l’Histoire.

Le musée date de 1880, initié par le préfet de la Seine, le baron Haussmann, pour raconter la vie de Paris depuis le néolithique.

Pour la première fois, le Carnavalet présente désormais aussi une section sur l’histoire de Paris de 1910 à aujourd’hui.

Devenu très abîmé, il devait être restauré mais aussi adapté aux normes muséales actuelles avec un parcours plus fluide et cette fois chronologique, dans un même espace de 3 900 mètres carrés.

Ceux qui ne sont pas familiers du musée ne verront pas vraiment les changements intervenus. Le Carnavalet reste dense, labyrinthique, dans ses locaux historiques. Mais le parcours est rendu plus évident, plus lumineux. On a même prévu pour les visiteurs plus pressés, des "raccourcis" avec la seule intervention d’architecture contemporaine, due au cabinet Snøhetta : deux escaliers métalliques en spirale, très réussis.

Pour le reste, ce fut, expliquait la scénographe Nathalie Crinière, "un travail de haute couture " . On a profité de la rénovation pour rouvrir des fenêtres qui avaient été obstruées, ramenant ainsi de la lumière naturelle, et pour ouvrir au public le sous-sol de l’Hôtel Carnavalet. Le musée a aussi retrouvé son entrée d’origine, au 23 rue de Sévigné.

Cartier-Bresson

Qui pouvait-on trouver de mieux qu’Henri Cartier-Bresson (1908-2004) pour célébrer le Paris éternel ! Pour sa réouverture, le musée présente Revoir Paris jusqu’au 31 octobre. Maître de l’instant décisif, Cartier-Bresson a immortalisé un Paris en noir et blanc.

On revoit autant les images de la Libération en 1944 que celles de Mai 68. On retrouve la célèbre photographie de 1932, d’un homme qui saute par-dessus son reflet dans l’eau. Mais encore, les quais de la Seine en 1955, les bouquinistes, la vue surprenante d’une ville alors très vide avec l’espace sous le métro au boulevard de la Chapelle. On y reconnaît Sartre discutant sur le pont des Arts en 1945 et Giacometti traversant la rue d’Alésia sous la pluie.

"Il y a trop à dire et je m’y plais à fouiner en piéton" disait-il encore en 2001 à propos de Paris.

C’est dans Paris, a-t-on coutume de dire, que Cartier-Bresson a expérimenté la photographie. Il l’a parcourue jusqu’à la fin de sa vie, en photos mais aussi dans les dernières années en reprenant la pratique du dessin.

Henri Cartier-Bresson, au musée Carnavalet-Histoire de Paris, jusqu’au 31octobre, 23 rue de Sévigné, fermé le lundi.