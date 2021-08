Le streaming et la réouverture des parcs dopent les résultats du groupe américain et rassurent les investisseurs.

Bénéfices record pour Disney, grâce au streaming et au retour dans les parcs

En misant sur sa plateforme de streaming Disney +, le groupe américain a clairement fait un choix gagnant pour maintenir des revenus, en particulier pendant les confinements liés à la pandémie de Covid-19.

Le mastodonte du contenu de divertissement a d’ailleurs dépassé les attentes des analystes, pourtant élevées, en nombre d’abonnés. Il a atteint 116 millions d’abonnés et même 174 si l’on compte tous les services (Disney +, les sports avec ESPN + et son autre plateforme de vidéo à la demande, Hulu). À titre comparatif, la référence du genre, Netflix, atteignait 204 millions d’abonnés au début de l’année.

Disney, qui publie ses résultats du deuxième trimestre, a de quoi sourire donc, avec un chiffre d’affaires de 17 milliards de dollars et 923 millions de bénéfices nets entre avril et juin 2021. En 2020 sur la même période, le groupe enregistrait une perte de 4,7 milliards de dollars.

Le "vrai" travail commence

"Maintenant que Disney + a été lancé dans la plupart des marchés majeurs, le travail difficile commence. Il va falloir continuer à attirer de nouveaux abonnés tout en conservant ceux qui ont déjà souscrit, a commenté à l’AFP Eric Haggstrom, analyste auprès du cabinet eMarketer. Le catalogue de streaming de Disney constitue la concurrence la plus importante pour Netflix, et Disney + gagne du terrain rapidement sur le leader du secteur", a-t-il ajouté, alors que les grosses productions estampillées Marvel, Pixar et autres devraient alimenter la plateforme.

Une diffusion qui dérange

La plateforme de streaming de Disney permet également au groupe d’adapter la sortie de ses films par rapport à la pandémie, par exemple.

C’est ce qui a poussé le groupe à mettre le film "Black Widow", avec Scarlett Johansson dans le rôle principal, directement sur la plateforme en Amérique du Nord alors qu’il était projeté dans les salles, par crainte de manque de public lié à la propagation des variants du coronavirus.

Mais cette façon de faire ne réjouit pas les exploitants de cinémas et l’industrie qui en découle, ni Scarlett Johansson d’ailleurs, qui devait toucher un pourcentage des recettes en salles et a donc porté plainte, se disant lésée de plusieurs millions de dollars.

"Nous avons déterminé qu’il s’agissait de la bonne stratégie pour nous permettre d’atteindre le public le plus large possible", a déclaré le CEO Bob Chapek lors d’un appel avec les investisseurs, relayé par le magazine Variety, qui estime que la poursuite judiciaire est injustifiée.

"Depuis le Covid, nous avons conclu des centaines d’accords avec des artistes… et dans l’ensemble, tout s’est bien passé", a-t-il également lancé aux différents participants.

Retour des bénéfices liés aux parcs

Le coup d’arrêt infligé en 2020 par la pandémie fait donc que, malgré les incertitudes et autres restrictions ou mesures sanitaires à mettre en place, le groupe renoue avec les rentrées d’argent dans ses différents parcs d’attractions. "Les réservations pour nos parcs sont largement au-delà du niveau du trimestre écoulé, qui était déjà remarquable", a d’ailleurs commenté Bob Chapek, qui est arrivé aux manettes du groupe depuis 2020. De quoi encore rassurer les investisseurs. Le titre Disney a d’ailleurs pris près de 3 % peu de temps après l’ouverture de Wall Street ce vendredi.Antonin Marsac