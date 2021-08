Ixelles Une peine de travail de 200 heures pour un cambriolage

Le tribunal correctionnel a condamné un homme de 25 ans, impliqué dans un cambriolage à Ixelles, à une peine de travail de 200 heures. S’il ne respecte pas le jugement, il risque 18 mois de prison. Le cambriolage s’était déroulé dans la nuit du 9 au 10 septembre 2019 et les auteurs avaient pris la fuite avec un passeport et un ordinateur portable. Son propriétaire a pu localiser l’appareil le lendemain via une application et avait découvert qu’il était déjà en vente dans un magasin Cash Converters. Le magasinier a reconnu le suspect comme étant celui qui a apporté l’appareil. (Belga)