Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

Esneux Le retour des conteneurs à puce

À la suite de la perte des conteneurs à puces lors des inondations, Intradel a autorisé la collecte de sacs-poubelle noirs de maximum 100 litres dans la commune d’Esneux. Cela dit, les nouveaux conteneurs sont en cours de livraison et tout devrait être livré pour le 20 août. De ce fait, à partir du 23 août, Intradel ne collectera plus les sacs-poubelle. En outre, afin d’éviter le souci concernant les quotas (sans doute déjà atteints par certains) dans les Recyparcs, ceux-ci sont toujours suspendus pour les riverains touchés par les inondations. J.-M. C.