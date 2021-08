Judiciaire Le commissaire Vandersmissen fait appel dans le dossier contre Alexis Deswaef

Le commissaire Pierre Vandersmissen a interjeté appel de la décision rendue, le 15 juillet dernier, par le tribunal correctionnel de Bruxelles.

Le tribunal avait donné raison à l’avocat Alexis Deswaef dans l’affaire qui l’opposait au policier bruxellois. En 2019, le commissaire, alors directeur du service des interventions de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, soutenait qu’Alexis Deswaef, alors président de la Ligue des droits humains, l’avait harcelé et outragé sur les réseaux sociaux, et ce, entre 2008 et 2016. Le commissaire avait été débouté. Il a fait appel. C’est également le cas du parquet de Bruxelles. M.Ben.