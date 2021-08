Royaume-Uni Un homme abat cinq personnes à Plymouth, dont une fillette, avant de se suicider

La police britannique a identifié vendredi l’homme de 22 ans soupçonné d’avoir abattu cinq personnes, avant de mettre fin à ses jours la veille à Plymouth, dans le sud-ouest de l’Angleterre. Jake Davison est suspecté d’avoir tué une femme de sa famille avant de sortir dans la rue, de tuer quatre autres personnes, dont une fillette de trois ans, et d’en blesser deux autres. Il a retourné l’arme contre lui avant que la police n’ait pu intervenir, a précisé le chef de la police du Devon et des Cornouailles, Shaun Sawyer, lors d’une conférence de presse. La police n’envisage pas "la piste terroriste ou de lien avec un groupe d’extrême droite", a-t-il précisé. Elle va étudier les comptes de Jake Davison sur les réseaux sociaux. Sur un compte Youtube sous le nom Professor Waffle, depuis supprimé, on voyait le jeune homme se plaindre de ses difficultés à rencontrer des femmes et à perdre du poids. (AFP)