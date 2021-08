Saint-Hubert Attentat à la pudeur : un homme est recherché

Le 25 mai, vers 14 h 15, un individu a commis un attentat à la pudeur sur une jeune fille âgée de 17 ans dans la ruelle de Chermont à Saint-Hubert. Il a entre 55 et 60 ans. Il mesure environ 1 m 70, est de corpulence robuste et ventripotent. Il a de longs cheveux grisonnants et une barbe grisonnante tressée. Il porte des lunettes. Il était vêtu d’une veste brune de style "cow-boy", d’une chemise à carreaux bleus et blancs, de santiags et d’un grand chapeau. Si vous avez plus de renseignements, veuillez appeler le 0800 30 300. N.L.