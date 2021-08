Huy Retour des horaires habituels à l’administration

Ce lundi 16 août, les bureaux de l’administration communale de Huy seront fermés. Dans la foulée, le mardi 17 marquera la fin de l’horaire d’été et la reprise de l’horaire habituel. Les services seront accessibles via l’accueil téléphonique (085/21 78 21) de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h, du lundi au vendredi. Les services état civil, population, étrangers, casier judiciaire et sépultures sont accessibles uniquement sur rendez-vous. Le service des affaires sociales est accessible par téléphone du lundi au vendredi de 8 h à 16 h et en présentiel sur rendez-vous. Les services urbanisme, écopasseurs, environnement sont accessibles du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 30 sur rendez-vous. De manière générale, tant que les mesures sanitaires sont en vigueur, les services de l’administration ne sont accessibles que sur rendez-vous. J.-M. C.