Dinant Mise à l’honneur des bénévoles ayant aidé les personnes sinistrées

Les membres du Collège communal et Mme la directrice générale souhaitent mettre à l’honneur tous les bénévoles pour leur dévouement auprès des nombreuses personnes sinistrées lors des inondations du 15 et du 24 juillet. Les bénévoles sont attendus pour partager un verre de l’amitié, le lundi 23 août à 17 h dans les jardins du CPAS (avenue des Combattants, 16-20). Il est demandé de prendre contact avec Mme Cécile Houbion pour le mercredi 18 août au plus tard (secretariat.bourgmestre@dinant.be ou 082/404.806). G.P.