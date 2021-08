Oupeye Une rentrée artistique et savoureuse…

On ne saura où donner de la tête, des papilles et des yeux, le dimanche 5 septembre au Château d’Oupeye ! Imaginez : sur le superbe site du château, une nuée de producteurs locaux se donneront rendez-vous pour vous proposer le meilleur de leur production artisanale en provenance direct de la Basse-Meuse et de la vallée du Geer. Au programme : de savoureuses charcuteries, de bons fromages, de beaux fruits et légumes, des chocolats de 1er choix…. à emporter ou, pourquoi pas, à déguster sur place. Pendant ce temps, les plus petits pourront assister à de chouettes spectacles et les grands, se laisser bercer sur les accords de quelques bons groupes musicaux. La tour médiévale du château ne sera pas en reste puisqu’elle accueillera le même jour son 1er Salon des artistes amateurs. En pratique : le 5/9 de 10 à 19 h. Infos au 04/267.06.18 ou www.oupeye.be. Entrée libre. J.-M. C.