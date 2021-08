Danemark Un eurosceptique condamné pour détournement de fonds européens

Le numéro 2 du principal parti d’extrême droite danois a été condamné vendredi à six mois de prison avec sursis par la justice de son pays pour abus de financements européens et usage de faux. L’eurosceptique Morten Messerschmidt, 40 ans, actuel député et vice-président du parti du Peuple danois (DF), était poursuivi dans le cadre d’un scandale ayant éclaté en 2016 concernant les financements du Mouvement pour l’Europe des libertés et de la démocratie (MELD), une alliance de partis nationalistes qu’il dirigeait au moment des faits, qui remontent à 2014-2015. Des fonds européens, à hauteur de quelque 13 000 euros, avaient été utilisés dans le cadre d’une université d’été de DF au Danemark en 2015, mais sans lien avec la politique européenne, contrevenant ainsi au cadre défini pour l’usage des fonds européens alloués aux partis. Selon les conclusions présentées en 2019 de l’enquête de l’office européen de lutte contre la fraude Olaf, quelque 500 000 euros de dépenses avaient au total été indûment remboursés au MELD pour la période 2012-2015. (AFP)