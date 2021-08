La Bruyère Transbruyéroise sous le signe de l’intégration et du vivre-ensemble

Ce dimanche 15 août, la Transbruyéroise se déroulera sous le signe de la solidarité. En effet, pour permettre l’inclusion de toutes et tous, à côté des circuits à vélo de 16 et 33 kilomètres, un circuit pédestre de 5 kilomètres sera proposé aux familles, aux personnes âgées, aux personnes avec ou sans handicap et aux marcheurs. Les personnes à mobilité réduite qui le souhaitent pourront parcourir ce circuit en fauteuils spéciaux appelés "joëlettes". Le Repair Café Mobile sera également présent avec une attention toute particulière aux réparations vélos. G.P.