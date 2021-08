Turquie Une trentaine de décès à la suite des inondations

Des inondations d’une ampleur inédite depuis des décennies en Turquie ont fait, selon un bilan provisoire, au moins 31 morts dans le nord du pays. Signe de la gravité de la situation, le président Erdogan devait se rendre vendredi après-midi dans une des zones les plus durement touchées par les inondations, le district de Bozkurt, dans la province de Kastamonu, où un immeuble résidentiel de huit étages s’est notamment effondré.

Ces inondations, causées par d’intenses précipitations dans la nuit de mardi à mercredi, se sont produites alors que la Turquie se remettait à peine de violents incendies qui ont fait huit morts et ravagé le sud touristique du pays. À la suite de précipitations nourries, le niveau de l’eau est monté jusqu’à quatre mètres dans certaines villes, selon les autorités, et les rues de villes entières se sont transformées en torrents charriant des voitures et toutes sortes de débris. Les services météos prévoient une poursuite des précipitations sur les régions touchées pour le reste de la semaine. (AFP)