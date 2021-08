Conjoncture Chute des importations de l’UE venues de Grande-Bretagne

Les importations de l’Union européenne en provenance du Royaume-Uni se sont effondrées de 18 % sur un an au premier semestre, après l’accord commercial post-Brexit et son application au 1er janvier, selon des statistiques officielles. Selon Eurostat, les exportations britanniques vers l’UE, en valeur, ont chuté de 18,2 % sur les six premiers mois de l’année, par rapport à la même période de 2020.

En sens inverse, les exportations de l’UE vers le Royaume-Uni ont gonflé de 5,5 %.