De plus en plus de logements insolites en Belgique

Ils ne sont pas légion, les logements insolites, dans les portefeuilles des agents immobiliers. Mais leur nombre va aller croissant, transporté par deux grandes tendances : d’une part, le phénomène de réaffectation ou de reconversion, qui voit des bureaux, ateliers, écoles, gares, églises, châteaux d’eau… réaménagés en habitations, d’autre part, la mode des habitats légers ou modulaires, qu’ils se déclinent en yourte, en tiny house, en roulotte…

Tourisme autrement

"On note un certain attrait pour des biens qui sortent de l’ordinaire, quel que soit le type de gamme", convient Denis Latour, fondateur et administrateur délégué du réseau d’agences Latour&Petit, qui évoque une typologie très différente qu’on se situe en ville, avec des endroits compartimentés de manière très confortable (lofts, reconversions…), ou à la campagne, avec des concepts de logements à caractère écologique, respectueux de l’environnement. Le décret encadrant et reconnaissant juridiquement ce type d’habitat en Région wallonne date de 2019, mais il a fallu attendre 2020, et surtout 2021, pour voir les premiers habitats légers officiellement reconnus par une commune. "Je crois beaucoup en ces nouveaux concepts de logements plus modulables et plus modestes, qui s’intègrent au milieu de la nature, ajoute Denis Latour. Pour l’instant, ils trouvent plutôt une prolongation dans le tourisme, transformés qu’ils sont en gîtes ou en chambres d’hôtes, mais ils vont commencer à débouler sur le marché résidentiel classique. C’est un créneau à exploiter pour une agence immobilière." "Il y a de plus en plus d’inventivité dans l’immobilier, d’où découle une plus grande variété d’offres atypiques", ajoute Nicolas Simon, directeur de l’antenne namuroise de l’agence immobilière Les Viviers, qui propose justement actuellement une péniche amarrée au Port du Bon Dieu à Namur (140 m²). "On a eu plusieurs logements insolites ces dix dernières années, détaille-t-il, évoquant deux moulins à vent sis à Andenne et à Nivelles, de même que l’ancien filtre à eau de Marchin. Cela ne signifie pas que nous avons fait des logements insolites notre spécialité, mais qu’il y a une vague de reventes. Ce ne sont pas des biens évidents à vendre mais ils ont leur petit succès. Dans un objectif de résidence principale mais, surtout, de résidence de tourisme. D’autant que la Région wallonne semble plus ouverte qu’avant à ce genre de biens, surtout dans un esprit de réaffectation."

De l’importance de la localisation

En immobilier, c’est la localisation qui fait la demande, le prix et la vente. Et c’est encore plus vrai pour les biens insolites, selon Jean de Kerchove, administrateur délégué de l’agence Le Lion. "Le problème des logements insolites est d’être généralement inscrits dans des quartiers industriels, à tout le moins peu résidentiels, ou dans des zones de grand passage ou de trafic bruyant, dit-il. Bien localisés, ils trouvent directement preneur car il y a un public pour ce genre d’offre." Plusieurs publics, d’ailleurs - célibataires, jeunes couples, familles avec enfants… -, selon le type de biens, leur superficie, la présence d’un jardin ou d’une terrasse.

"Il y a vraiment davantage d’intérêt qu’avant pour des biens originaux, atypiques", convient Jean de Kerchove. Dans le passé, l’agence est intervenue dans la cession de la concession de la salle du Vauxhall, dans le Parc de Bruxelles, à l’arrière du Théâtre royal du Parc et du Cercle gaulois. "Idéalement situé, il a attiré les convoitises", confirme-t-il. Ces dernières semaines, son agence a rentré un château d’eau réaffecté rue Marconi à Forest. "Plus typé dans sa forme, détaille-t-il, plus spectaculaire et original, il est luxueusement aménagé et très confortable, accessible par un ascenseur extérieur. Sans jardin mais avec plusieurs terrasses, dont une panoramique."

"Mal situé, un bien atypique est compliqué à vendre, conclut Nicolas Simon. Mais il ne faut pas grand-chose pour que des amateurs y voient un attrait : une vue particulière, un environnement calme, une qualité de construction, un potentiel en termes d’aménagements, une grande accessibilité, une proximité avec les facilités d’une ville…"

Charlotte Mikolajczak