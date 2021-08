Découvrir les mots puissants des sœurs Loveling

Littérature Tom Lanoye et les Midis de la poésie font redécouvrir ces poétesses oubliées.

Il y a deux ans, en septembre 2019, Tom Lanoye, l’écrivain de La langue de ma mè re et la comédienne Claire Bodson nous faisaient découvrir la poésie de Paul Snoek. "Dans les anné es 60-70, Paul Snoek était considé r é comme le meilleur poè te flamand, apr è s Hugo Claus bien entendu , expliquait Tom Lanoye. Mais aujourd ’ hui sa poésie est largement tombée dans l’oubli, à tort. "

Les Midis de la poésie débutaient ainsi ce qui devrait devenir un cycle de découvertes réciproques, par-delà la frontière linguistique, des poètes de l’autre langue nationale.

Après avoir présenté ainsi Paul Snoek en publiant son recueil Un nageur est un cavalier, Tom Lanoye et les Midis de la poésie éditent cette fois, en édition bilingue, Les sœurs Loveling, à nouveau une découverte pour les francophones et même aussi pour les néerlandophones. Les sœurs Rosalie (1834-1875) et Virginie Loveling (1836-1923) publiaient en 1870 le recueil Gedichten (Poèmes) qui les fit immédiatement connaître. Virginie fut même couronnée du prix de la littérature flamande en 1896.

Mais aujourd’hui, elles sont largement oubliées et le recueil publié rappelle à bon escient la force et l’originalité de leurs poèmes. Ce sont chaque fois, dans des mots simples, de petits tableaux intimistes où l’aspect tragique de la vie occupe une place centrale : des gens qui s’épuisent au travail, les inégalités sociales, la perte d’un être cher ou d’un enfant.

Nées à Nevele, près de Gand, les sœurs Loveling fréquentaient les milieux progressistes et intellectuels en Flandre, où étaient prônées les idées des Lumières. Leur mère aimait lire Voltaire et Rousseau.

Malgré leur position sociale privilégiée, elles avaient une forte préoccupation vers les gens simples et l’histoire de vies brisées. Dans sa préface, Tinneke Beeckman souligne que leurs poèmes, encore aujourd’hui, font "réfléchir à l’ordre des choses".

Dialogue contemporain

Neuf poétesses contemporaines, de Maud Vanhauwaert et Victoire de Changy à Bwanga Pilipili ont été invitées chacune à réagir à un poème des sœurs Loveling en créant un nouveau poème.

Le recueil s’ouvre par un texte typique des sœurs Loveling consacré à la peine de mort alors encore appliquée. On vient rechercher en prison un condamné pour l’amener à l’échafaud. Le texte parvient très bien à restituer toute l’humanité du condamné et, face à elle, la détermination des geôliers, mais il se termine par un revirement surprenant : le bourreau refuse d’appliquer la peine. Un texte rappelant Le dernier jour d’un condamné à mort de Victor Hugo (1829).

Par ailleurs, signalons que le merveilleux livre La langue de ma mère de Tom Lanoye ressort fin août au Castor Astral (la traduction française était déjà parue en 2011 aux Éditions de la Différence).

Guy Duplat

Les sœurs Loveling, Éditions Midis de la poésie, Prix : 17 euros.