Franck Berrier, l’homme qui parlait vrai

Àintervalles plus ou moins réguliers, il entretenait le contact par messages. Nous rappelant ce déjeuner qu’il nous avait promis et qu’il ne va finalement pas pouvoir honorer.

À 37 ans seulement, Franck Berrier s’en est allé ce vendredi. Brusquement. Sans prévenir. Lâché en pleine activité sportive par son cœur qui l’avait déjà poussé à mettre fin à sa carrière à l’été 2018 quand, deux semaines après avoir signé son contrat avec Malines, un examen médical avait révélé qu’il souffrait d’une inflammation du muscle cardiaque incompatible avec la pratique du football au plus haut niveau.

Quelques mois plus tard, attablé autour d’un café, le Français avait évoqué le sujet avec beaucoup de pudeur mais sans se départir de sa franchise naturelle, tenant des propos qui prennent aujourd’hui une autre dimension. "Quand on m’a parlé de mort subite, j’ai eu peur. Peur de faire le moindre sport. Peur de mourir. Quand le médecin te dit : ‘tu t’es entraîné aujourd’hui mais si cela se trouve, t’étais mort ’, cela fait peur."

Les larmes qu’il avait essuyées le jour de cette annonce avec son épouse étaient brièvement remontées au coin de ses yeux noirs perçants. Le silence s’était fait dans l’ambiance un peu glaçante d’un jour d’automne gris comme Ostende peut en réserver quand la mer se confond avec les nuages, laiteux. Sur la plage pour la séance photo qui avait suivi, le Normand avait retrouvé le sourire. Préférant relativiser. "Oui, mon fils me demande pourquoi il ne me voit plus à la télé mais au moins mes parents ne m’ont jamais autant vu."

Ne pas avoir été maître de son sort l’a dérangé sur le coup. Lui qui était sans filtre : "Franchement, le foot commençait à me saouler : je ne fais que cela depuis 13 ans. S’entraîner devenait presque une corvée. Après, on est bien avec les amis, on gagne de l’argent. C’est vrai que la pratique du sport ne me manque pas. Les matchs, par contre, oui. Comme les potes. La vie de groupe et le jeu."

Zulte l’avait déniché

Ses deux piliers qui l’ont guidé durant sa carrière commencée à Caen où il a été formé avant de passer par Beauvais (2005-2007) et Cannes (2007-2008) où Zulte Waregem est allé le chercher. La Belgique a alors découvert un joueur de caractère, clivant, brouillé avec un Mbaye Leye très affecté par la nouvelle alors que les deux hommes ne se parlaient plus depuis l’épisode de la gifle en 2013 assénée par le Sénégalais en plein match de PO contre Genk.

Elle a aussi apprécié ce milieu offensif qui voyait des passes que d’autres ne devinaient même pas et qui a marqué les esprits chez les Flandriens en deux passages (2008-2010 et 2012-2014) entrecoupés de deux saisons au Standard pour devenir ensuite la première recrue de l’ère Coucke à Ostende (2014-2018).

Fusionnelle, la relation entre les deux hommes s’était distendue quand le dirigeant avait refusé de libérer son milieu qui voulait partir en Thaïlande à l’automne 2017, "pas vraiment pour le challenge sportif", comme il nous l’avait glissé dans ce sourire qui n’avait pas quitté son visage lors de la fameuse double confrontation contre Marseille en barrages de la Ligue Europa, quelques mois plus tôt. "Le plus beau souvenir de ma carrière", nous avait-il lancé sur cette plage ostendaise où il était chez lui. Avec son épouse et ses deux enfants à qui nous présentons toutes nos condoléances.

Jonathan Lange