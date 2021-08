La Journée

Le CDH termine sa mue et "passera le relais à un nouveau mouvement politique" en février

Dans un entretien à L’Écho, vendredi, le président du CDH est revenu sur le processus de refondation en cours de son parti. Maxime Prévot a ainsi annoncé que le CDH, ex-PSC, terminait progressivement sa mue et qu’il "passera le relais à un nouveau mouvement politique" en février prochain. "Nous avons pu associer 20 000 personnes avec la plateforme ‘Il fera beau demain’, il y a donc une attente pour un mouvement politique plus participatif et moins empêtré dans les vieilles pratiques. C’est ce que nous souhaitons proposer […]", a-t-il expliqué au quotidien. Interrogé sur la future dénomination du parti, Maxime Prévot a laissé entendre qu’elle serait dévoilée au même moment que le lancement du nouveau mouvement politique, soit endéans les six mois.

Axel Thixon démissionne du maïorat de Dinant pour préserver sa santé

Le bourgmestre de Dinant a annoncé la nouvelle, vendredi soir. En posant sa démission, Axel Thixon dit privilégier, "son intégrité physique". "J ’ai accompli ma mission avec le sens du devoir qui est naturellement le mien, avec enthousiasme, spontanément sans aucune retenue ni limite, en pleine collaboration avec les membres de la majorité. À ce stade cependant, je dois malheureusement faire le constat que, sans réellement en prendre conscience jusqu’ici, cette débauche d’énergie a commencé à avoir des influences négatives sur mon organisme." Il entend désormais privilégier son activité professionnelle au sein de l’université de Namur. Axel Thixon, qui a succédé à Richard Fournaux après les élections communales de 2018, dit quitter son poste avec le sentiment du devoir accompli. "Mais aussi avec la conscience que mes forces n’étaient sans doute pas suffisantes pour faire face aux défis présents et surtout à venir." Aux dernières élections fédérales, il était premier suppléant sur la liste CDH en province de Namur. Passé par l’université de Namur et l’UCLouvain, il est également docteur en histoire.