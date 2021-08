La manière est là, pas encore les résultats

D1A Le football retrouvait une certaine normalité, hier au Mambourg, avec des tribunes presque entièrement ouvertes et libérées des contraintes sanitaires qui brident le monde depuis des mois. La routine des files conviviales à l’entrée des tribunes, l’odeur des hamburgers fumants et le bruit d’un public revigoré donnaient la douce impression que le plus dur était passé.

Mais sur la pelouse, la première mi-temps était une ode à l’illogisme. Comment Charleroi, au bout de quarante-cinq minutes aussi dominées et maîtrisées, a-t-il pu se retrouver mené ?

Jusqu’à la 38e minute et ce but anversois signé Fischer, laissé libre un instant par Knezevic, les Zèbres avaient mis tous les ingrédients nécessaires : de l’intensité, du pressing, de l’animation et des occasions. Encore fallait-il les concrétiser.

Edward Still avait beau s’agiter dans tous les sens, siffler, applaudir, crier, encourager, replacer, son équipe ne parvenait pas à trouver la faille. Et jusqu’à preuve du contraire, il ne pas encore s’incruster pour finir les actions. Nicholson aurait mérité de le faire. Mais comme la semaine dernière, il a trouvé le poteau sur son chemin (22e). Et comme Romo dimanche dernier, Butez l’a dégoûté à son tour, hier, d’un réflexe impressionnant pour repousser son coup de tête qu’on pressentait victorieux sur un corner de Kayembe (31e).

"C’est dommage parce qu’on dominait. On aurait mérité mieux à ce moment-là et il ne manquait qu’un but", prêchait le latéral belge à la pause.

Essoufflés après la pause

Ce but est finalement tombé rapidement à la reprise, récompensant un Charleroi enthousiaste. Nicholson n’était pas fautif sur Butez, fragile dans sa sortie, et Zaroury effectuait le geste juste pour égaliser (1-1, 58e).

Le déclenchement de la furia zébrée ? Pas vraiment. Sûr de ses idées et de ses forces, Charleroi a bien tenté de maintenir le cap, mais sa deuxième mi-temps était plus brouillonne et moins autoritaire. Aussi parce que cette équipe de l’Antwerp, encore en rodages, a bombé le torse et tenait à prouver qu’il faudra compter avec elle cette saison. Frey était sorti blessé à la mi-temps, Miyoshi s’était à peine entraîné trois fois, Haroun était absent… et Nainggolan arrivera bientôt.

Au fil des minutes, les Zèbres ont tiré la langue, offrant plus d’espaces à des Anversois qui étaient alors les plus dangereux, par Gerkens (64e) puis Eggestein (89e). Bedia trouvait ensuite Butez sur sa trajectoire (90e), puis le poteau à nouveau (90e). Encore raté.

Vincent Blouard