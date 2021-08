La Premier League en 4 questions

Football Le championnat le plus suivi de la planète est de retour. Présentation.

Le titre, les places européennes, la course au maintien et les récompenses individuelles vont encore rythmer la saison des Belges de Premier League. Ils sont actuellement treize à entamer la bataille pour ces objectifs. Mais que vont-ils nous réserver ? Tour d’horizon en dix questions.

1 Manchester City va-t-il conserver son titre ?

Couronnés la saison dernière pour la troisième fois en quatre ans, Kevin De Bruyne (pas encore remis totalement de sa blessure) et ses coéquipiers seront à nouveau les grands favoris. L’arrivée de l’international anglais Jack Grealish n’a fait que renforcer cette tendance.

Pep Guardiola, qui espère encore recruter Harry Kane d’ici la fin du mercato, peut compter sur un effectif exceptionnellement large et un banc presque aussi fort que son onze de base. C’est ce qui lui permettra de jouer sur plusieurs tableaux et de traverser plus facilement les tempêtes en cas de pépin. Toutefois, plusieurs de ses adversaires se sont aussi renforcés cet été.

2 Qui est le mieux armé pour battre City ?

On pense évidemment à Chelsea, dernier vainqueur de la Ligue des champions, et à Manchester United, dauphin des Citizens la saison dernière.

Depuis l’arrivée de Thomas Tuchel en janvier, les Blues se sont métamorphosés, passant de la 9e à la 3e place en l’espace de quelques semaines. L’entraîneur allemand est parvenu à trouver l’alchimie dans un groupe fortement renforcé durant l’été précédent, avec notamment Werner, Havertz, Chilwell, Ziyech ou Thiago Silva.

Mais il leur a encore souvent manqué un vrai killer devant le but. C’est désormais réglé avec le transfert record (115 millions d’euros) de Romelu Lukaku (qui fera ses débuts le 22 août). Comme Manchester City, Chelsea peut compter sur un banc très fourni où chaque poste est doublé.

Manchester United ne compte toutefois pas faire de la figuration. Le transfert de Raphaël Varane renforce la charnière centrale qui a souvent posé problème l’an dernier. Et l’arrivée de Jadon Sancho permettra d’apporter une dose de folie et d’efficacité aux côtés des Pogba, Fernandes, Rashford, Cavani, Martial et Greenwood.

3 Liverpool peut-il retrouver sa forme ?

Jürgen Klopp a-t-il consulté un gourou cet été pour retirer la poisse de son équipe ? Après une année pourrie par les blessures (Van Dijk, Gomez, Henderson, Fabinho, Keita, Matip…) mais achevée malgré tout in extremis à la troisième place de la Premier League, les Reds vont beaucoup mieux.

"Nous devons prendre soin les uns des autres cette année" , commente Virgil Van Dijk, de retour après son opération du genou et qui a prolongé son contrat à Liverpool ce vendredi. "Tout le monde a retenu cette leçon de l’année dernière. Vous ne savez jamais ce qui peut arriver mais nous devons continuer à travailler et, espérons-le, en tirer une bonne saison."

C’est d’ailleurs pour cette raison que le club a acquis Ibrahim Konaté, un défenseur central supplémentaire. Il s’agit toutefois du seul transfert entrant jusqu’à présent puisque Jürgen Klopp veut miser sur la continuité de son noyau qui tourne à merveille, quand il est épargné par les blessures.

4 Lukaku meilleur buteur et De Bruyne meilleur passeur ?

S’il réitère ses 23 et 24 buts des deux dernières saisons avec l’Inter Milan, Lukaku peut évidemment prétendre au titre de meilleur artificier du championnat anglais. Jamie Vardy (23) et Harry Kane (23), les meilleurs buteurs de 2019-2020 et 2020-2021, n’ont en tout cas pas fait mieux que le Diable rouge. Outre Kane (Tottenham) et Vardy (Leicester), Lukaku devra aussi se méfier de Mohamed Salah (Liverpool), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) ou encore Patrick Bamford (Leeds).

Pour le classement des meilleurs donneurs d’assists, Kevin De Bruyne part lui aussi favori. La saison dernière, il a terminé au deuxième rang avec 12 passes, juste derrière Kane (14). Mais KDB, écarté par plusieurs blessures, a disputé 10 matchs de moins que l’attaquant des Spurs. S’il parvient à éviter ces problèmes physiques, De Bruyne devrait reprendre son titre. D’autant plus que Grealish (12 passes également l’an dernier) évolue désormais à ses côtés et que Kane pourrait bientôt le rejoindre.

Simon Hamoir