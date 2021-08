La Wallonie prépare le terrain à la loutre

Reportage Sophie Devillers

Mais où sont les loutres ? Si, comme on le pense, elles ont survécu en Wallonie, elles doivent se trouver ici, quelque part dans la vallée de la Semois. La meilleure chance d’en relever la trace est de suivre les biologistes Corentin Rousseau et Nelson Desjardin et de crapahuter sur les pentes abruptes, couvertes de mousse et d’effleurement de schiste piégeux, en passant à travers les arbres et les arbustes en pleine exubérance estivale. Avant d’atteindre les étroites berges ponctuées de rochers qui longent la rivière s’étalant en Wallonie sur 210 kilomètres.

C’est dans cet endroit, dont la localisation exacte est gardée secrète, que le WWF et le Contrat de rivière Semois-Chiers ont placé ensemble, il y a quelques mois, des pièges photographiques que Nelson Desjardin, qui travaille au Contrat de rivière, vient relever toutes les cinq à six semaines. "On essaye de trouver des indices de loutres, indique Corentin Rousseau. Il y a beaucoup de témoignages de gens qui voient des loutres, mais il est facile de la confondre avec un autre animal, si on ne voit que sa tête quand elle nage, par exemple…. Les pièges photos sont un bon outil de vérification. On cherche aussi des déjections. La loutre a l’habitude de marquer son territoire : sur de gros rochers au milieu de la rivière, les berges, les ponts, les affluents. Mais en Wallonie, cela fait plusieurs décennies qu’on n’a plus trouvé de déjections. Potentiellement à cause de la densité de loutres extrêmement faible, elles n’ont plus besoin de marquer leur territoire car il n’y a pas de concurrence."

Hotspot potentiel

Le piège photo est attaché au tronc d’un arbre, avec vue directe sur une petite partie de la berge et la rivière, en particulier une petite plage de rochers, le tout difficilement accessible aux humains. "Pour déterminer l’endroit, on s’est basé sur une étude réalisée en 2019 par l’Université de Liège qui a cartographié toute la Semois et tous les habitats potentiels pour la loutre, explique Nelson Desjardin, qui ouvre la boîte du piège pour en retirer la carte mémoire de l’appareil. Et ici, à proximité, ils ont trouvé plusieurs habitats de qualité excellente, notamment des cavités. La zone est touristique, mais pas trop. Nous avons aussi rencontré, avec Corentin, Roland Libois, un expert wallon qui avait pointé ce site comme hotspot. Il pensait que s’il restait des loutres, c’était vraiment un endroit potentiel pour elles."

La chasse aux catiches

Ce que la loutre peut apprécier ici, dans ce coin de la Semois ? L’abondance de cachettes potentielles au niveau des berges, que ce soit de la végétation assez dense et des rochers. "Il y a pas mal de zones rocheuses où elle va pouvoir trouver ses cachettes, que l’on appelle catiches, précise Corentin Rousseau, program manager au WWF. On a choisi spécifiquement cette zone pour le piège, car il y a la plage de rochers, avec peu de végétation dessus et donc pas de branches qui déclenchent l’appareil photo automatique. Bon, on va voir ce qu’on a sur la carte SD !"

Hélas, pas de mammifère au corps fuselé et aux petites oreilles rondes typiques répertorié dans les photos prises automatiquement et que le scientifique passe en revue sur son ordinateur portable, debout au bord de l’eau. Idem pour le second piège, placé un peu plus loin sur la berge, toujours dans une zone rocheuse très escarpée. "La Semois est très large, donc la loutre pourrait passer au milieu ou de l’autre côté de la rivière et on ne la verrait pas. C’est pour cela qu’on a mis plusieurs pièges photographiques : pour maximiser nos chances", indique Corentin Rousseau. En février 2020, dans une réserve du côté de Saint-Ode, il avait pu prendre, sur l’un de ses pièges, un exceptionnel cliché de loutre. "En Wallonie, il y a toujours eu quelques indices - même si parfois pendant un ou deux ans, il n’y en a plus - que ce soit sur la Semois, sur l’Ourthe, ou d’autres cours d’eau." Les loutres, autrefois chassées pour leur fourrure mais qui n’ont jamais disparu de Wallonie, seraient actuellement entre cinq et vingt, selon le rapportage 2013-2018 de la Région et qui signale une présence sur la Semois, l’Our et l’Ourthe.

Visiteurs diversifiés

Famille de ratons laveurs, geai des chênes, renard, sanglier, chat sauvage, biche, chevreuil… C’est la "récolte" du troisième piège photographique, attaché à un gros arbre poussant sur le flanc d’un escarpement, en surplomb d’une grosse pierre parfaite pour une petite pause, si l’on est une loutre. Juste en face, de l’autre côté de la rivière, s’est développée une "mégaphorbiaie", zone humide dotée d’une végétation très haute. Un lieu idéal pour une "catiche".

Mais malgré tous ces attraits, toujours aucun signe de la loutre sur ce dernier piège photo. "Tout indique qu’elle est là, sauf qu’on ne le voit pas, dit Corentin Rousseau. La loutre est assez adaptable, il lui faut des rivières assez propres, une bonne biomasse de poissons, des cachettes, mais la plupart des rivières au sud du sillon Sambre-et-Meuse pourraient accueillir la loutre. La Wallonie a un gros potentiel ! Avec le contrat de rivière, on travaille en particulier sur la Semois parce qu’elle est très grande, très large, qu’on est en zone ouverte, forestière… On peut avoir une population noyau ici, on est au carrefour entre les Pays-Bas et la France et un lieu où on pourrait avoir un retour de la loutre. Il pourrait ainsi y avoir une belle population dans la Semois."

Recolonisation en vue

Les scientifiques de la Région wallonne s’attendent d’ailleurs à une recolonisation par cet animal protégé dans une dizaine d’années, voire moins, vu la progression de populations à l’étranger. La "population relictuelle" wallonne va donc être rejointe et renforcée par des loutres venant de France et d’Allemagne, et avant cela, peut-être des Pays-Bas où elles ont été réintroduites et d’où elles percolent déjà vers la Flandre. Du Limbourg hollandais, la loutre pourrait arriver dans la Gueule ou la Berwinne, du côté de Herve où on trouve des cours d’eau de bonne qualité. De la France, elle pourrait rejoindre la Semois. Elle est déjà dans l’Eure, à 300 km.

En Wallonie, l’idée est donc de favoriser les loutres déjà installées mais aussi de préparer le terrain au mieux pour celles qui pourraient arriver, que ce soit au niveau des connexions entre bassins-versants (des études sont en cours au niveau de la Région pour identifier les problèmes en vue d’aménagements) ou à l’intérieur de ceux-ci. "Ici, c’est un habitat de très bonne qualité, on a une rivière sauvage, avec des berges naturelles, se réjouit Corentin Rousseau, en désignant la berge où se mêlent frênes, chênes et aulnes ou encore jeunes saules et sureaux. À d’autres endroits sur la Semois, on peut avoir des plantations de résineux, qui dégradent fortement les lieux, car il n’y a plus de lumière, et il n’y a qu’une espèce qui y pousse. On pourrait donc y éliminer les épicéas. Il y a aussi les espèces exotiques envahissantes." Le Contrat de rivière engage d’ailleurs des étudiants l’été pour s’attaquer à la balsamine de l’Himalaya : "C’est une plante annuelle et l’hiver, il n’y a plus rien, donc plus aucune cache pour la loutre, explique Nelson Desjardin. Par ailleurs, on a aussi des projets de plantation de végétation régulaire dans les zones ciblées par l’étude de l’ULiège comme moins favorables pour l’habitat de la loutre. On se prépare pour planter des prunelliers ou des saules, plus adaptés, qui fournissent des caches. La loutre en a besoin tout au long de son territoire, car elle change de cachette quotidiennement."

Un autre aménagement se prépare aussi sur un pont de Vresse-sur-Semois potentiellement dangereux pour l’animal. "Comme les loutres n’aiment pas prendre les tunnels sous les ponts, elles passent au-dessus, indique Corentin Rousseau. Sauf s’il y a des berges sous le pont, où elles peuvent passer à sec. Donc, on va faire des berges artificielles sous le pont pour qu’elles puissent passer sans risquer de se faire écraser sur la route. Aux Pays-Bas, 25 à 30 % des loutres meurent ainsi d’accidents routiers."

Le défi de la remontée des rivières sans escaliers

Le duo de scientifiques nous amène ensuite à une quinzaine de kilomètres de là, le long d’une grand-route, où coule un affluent de la Semois et pour lequel a été construit un pertuis - un gros tuyau bétonné qui fait passer le ruisseau en dessous d’un chemin. "On entend la chute d’eau qui est assez forte, remarque Corentin Rousseau à l’entrée du tunnel. Peut-être qu’un gros saumon pourrait remonter cette chute d’eau, mais les truites fario de chez nous ont vraiment du mal. L’idée est d’abaisser le pertuis (il faudra détruire le pont pour remplacer le pertuis) pour que les poissons puissent remonter plus facilement. Ici, on a vraiment un ruisseau salmonicole, un ruisseau rapide avec des gravières qui permet la reproduction des truites, des chabots et des lamproies. Il y a beaucoup de truites dans la Semois ; cette espèce a l’habitude de faire plusieurs kilomètres pour aller se reproduire aux sources de petits ruisseaux. Certains ruisseaux ont des obstacles, comme ici, et limitent la reproduction de populations entières de truites."

Tout l’écosystème en profite

D’autant que six cents mètres plus bas sur le cours d’eau, un obstacle a été levé par la Province de Luxembourg, qui a aménagé une "passe à poissons". Pas besoin de haute technologie : juste une succession de gros rochers qui donne au ruisseau des airs de torrent de montagne. "L’idée est de fragmenter, grâce aux rochers, la grande chute en plusieurs petites de cinq à dix centimètres de haut où la truite peut remonter, explique Nelson Desjardin. C’est vraiment un escalier à poissons !" Au final, l’objectif est de lever tous les obstacles pour obtenir une circulation complète depuis la Semois jusqu’à la source. La truite pourra ainsi mieux se reproduire, la biomasse de poissons sera plus importante, et la loutre disposera de plus de nourriture.

Animal opportuniste, la loutre a tendance à attraper les poissons les plus faibles. En Autriche, il arrive qu’elles se servent aussi dans les piscicultures, assez répandues, ce qui crée des conflits. "Les piscicultures sont rares ici. Mais les pêcheurs par hobby, quand on leur dit ‘loutre’, pourraient être assez inquiets, admet Corentin Rousseau. Ils ont déjà des cormorans ici et voient arriver un autre animal piscivore. Mais quand on explique que notre but est de restaurer l’habitat de l’espèce et donc d’augmenter la biomasse piscicole, ils comprennent que c’est aussi bénéfique pour leur passion. G râce à ces actions de restauration pour la loutre, on a en fait toute une biodiversité (poisson, oiseau, amphibien…) qui peut s’épanouir. Notre idée, c’est d’aider la loutre mais aussi tout l’écosystème rivière qui va avec."