L’assassinat de Pasolini, l’homme qui en savait trop

Le 2 novembre 1975, le cadavre de Pier Paolo Pasolini, 53 ans, est découvert sur un terrain vague d’Ostie, la station balnéaire de Rome. Sauvagement assassiné selon l’expression à prendre au pied de la lettre. Le visage est méconnaissable tant il est noirci par les hématomes, la mâchoire est cassée, l’oreille gauche arrachée, dix côtes sont brisées et le sternum broyé par les pneus de la voiture qui a roulé sur le corps supplicié du poète, romancier, cinéaste italien.

L’auteur de cette boucherie est Guiseppe Pelosi, un jeune prostitué de 17 ans qui tapinait gare Termini où Pasolini l’avait embarqué la veille à 22 heures. Après lui avoir offert à dîner, la passe se déroule sur un bout de plage glauque. Refusant une demande de son client, Pelosi l’assomme, roule sur son corps, s’enfuit au volant de l’Alfa du réalisateur, mais se fait arrêter pour excès de vitesse. Une bague lui appartenant est retrouvée sur la scène de crime. Voici comment il raconte les faits au procès qui le condamne à neuf ans de prison. L’affaire est pliée, tout le monde est content.

Bon débarras

Oui, tout le monde est content, car Pasolini n’a que des ennemis, ses provocations dérangent tous azimuts. Pour l’Église, l’auteur homosexuel de L’Évangile selon Saint Matthieu a payé pour ses péchés. Les communistes ne lui pardonnent pas son anticonformisme. Les néofascistes sont furieux d’être au cœur de Salò, son dernier film, sans doute le plus insoutenable de l’histoire du cinéma. La démocratie chrétienne et la mafia ne sont pas les dernières à se réjouir de la disparition violente de cet empêcheur de magouiller en rond. C’est bon débarras sur toute la ligne et, en plus, il l’a bien cherché. Quant à ses admirateurs, ils se consolent en y voyant une fin raccord avec celle d’un poète maudit.

Bien seuls, quelques amis et journalistes persistent à croire que cela ne tient pas debout. Comment ce frêle gamin aurait-il pu commettre un tel massacre alors que Pasolini pratique la poésie, certes, mais aussi le karaté ? Au minimum, Pelosi avait des complices. La grande reporter, Oriana Fallaci, va le démontrer en exploitant les incohérences de l’enquête. Et cela lui vaudra des ennuis.

Du crime sordide à l’assassinat politique

Trente ans plus tard, sa thèse est confirmée par Pelosi lui-même. En 2005, il accorde une interview et avoue avoir servi d’appât à un guet-apens monté par trois Siciliens. Le mobile des tueurs : Pasolini a refusé de payer une rançon pour récupérer des bobines volées contenant de plans de Salò. Le réalisateur s’était débrouillé avec des rushes.

L’enquête est rouverte, surtout par des fidèles de l’auteur de Théorème qui mettent au jour un nouveau mobile, encore un vol, le chapitre 21 du livre que Pasolini était en train d’écrire. Pétrole se voulait une œuvre somme de 2 000 pages dans laquelle il livrait sa thèse et les noms des architectes de la "Stratégie de la tension".

C’est le nom donné, au cours des années 1970, à cette théorie d’un réseau manipulant Brigades rouges et néofascistes, extrême gauche et extrême droite, organisant ainsi des attentats (dont Milan en 1969 - 16 morts - et Bologne en 1974 - 85 morts) en vue d’installer un gouvernement autoritaire.

Dans ce roman à clef, Pasolini déploie les différents tentacules (CIA, Loge P2…) d’une pieuvre qui veut étouffer la démocratie italienne et il désigne son cerveau : Eugenio Cefis, le bras droit d’Enrico Mattei. Ce dernier, puissant patron de l’ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) était au début des années 1960, l’homme fort du pays qui tenait tête aux compagnies pétrolières américaines pour garantir une indépendance énergétique nationale. Héros de la Palme d’or de Francesco Rosi, Mattei meurt dans un accident d’avion suspect dont le principal bénéficiaire sera Eugenio Cefis. Plus tard, on retrouvera Cefis à la manœuvre au sein de la loge P2. Celle-ci sera démantelée dans les années 1980 mais un de ses membres deviendra tout de même Premier ministre : Silvio Berlusconi

Cette mise en cause d’Eugenio Cefis a-t-elle coûté la vie à Pasolini ?

Depuis près de 50 ans, la justice italienne ne montre aucun empressement à connaître la réponse.

Fernand Denis