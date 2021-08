On pressentait son départ inéluctable alors qu’à 98 ans, résistante pendant la guerre et peintre d’exception depuis lors, petite femme toute en énergie, elle avait rendu les armes, contrariée par une de ces maladies de la mémoire qui vous calfeutrent dans le silence.

Admise depuis quelque temps aux Invalides, à Paris, pour services rendus à la patrie, les honneurs militaires lui y seront rendus ce prochain 18 août. C’est avant-hier, dans le silence de son recueillement éternel que Geneviève Asse a rendu son dernier soupir.

La poétesse Silvia Baron Supervielle, son amie, l’aura veillée jusqu’au bout du bout, sa sollicitude n’ayant d’égal que son partage d’une vie qui leur permit de rayonner en complices de création, la peinture et la gravure pour l’une, la littérature et la poésie pour l’autre.

Le "Bleu Asse" n’est plus à démontrer, il aura magnifié, porté à bout de ciel, les dernières années picturales d’une peintre définitivement éblouie par les bleus du ciel, de la mer et des silences de cette île aux Moines qui l’avait vue grandir et vieillir, la rage de l’énergie portée comme un cadeau. Du bleu enveloppant, un chouïa de blanc, un soupçon de rouge et une toile qui se fond en vous, s’installe et vous illumine la vie.

Des gris aux bleus

Nous l’avions connue en exposition chez Claude Bernard, puis chez Antoine Laurentin, à Paris. Et ce dernier s’attelle à la réalisation du catalogue raisonné d’une peinture qui, des premières figurations très estompées entre les gris, les blancs, devait ensuite libérer les traces de ses connivences avec l’indicible, au rythme de tableaux qui, des gris aux bleus, s’affirmeront en plains-chants d’une âme aux abois de vérités discrètes, secrètes. Lumineuses sous les pigments.

Née Geneviève Bodin, reconnue sous le patronyme de Geneviève Asse, la dame était née à Vannes le 24 janvier 1923. Elle s’est éteinte à Paris le 11 août 2021. Grand-croix de la Légion d’honneur, elle compte parmi les plus extraordinaires artistes d’un XXe siècle, en dépit d’une discrétion à toute épreuve, alors que sa vie ne fut point un long fleuve tranquille.

Exposée il y a moins de dix ans au Centre Pompidou, amie de Pierre et Colette Soulages, Geneviève Asse et son "Bleu Asse" n’ont pas fini de rayonner, le galeriste Laurentin et les plus grands musées ayant déjà décidé de confier son art à une éternité active.

Bon à retenir : la Bibliotheca Wittockiana exposera les livres illustrés par Geneviève Asse à partir du 18 septembre. Un royal cadeau.

Rogier-Pierre Turine