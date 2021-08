Le chiffre

87 000

La population de Hong Kong a décru de 1,2 % sur un an, avec notamment 87 000 personnes de plus quittant la ville par rapport aux entrants. Et ce, alors que Pékin a réprimé toute opposition dans ce territoire de plus de 7 millions d’habitants et que la pandémie a mis le centre financier sous cloche. La ville, qui connaît un déclin naturel de sa population avec 11 800 morts de plus que de naissances, n’avait jamais enregistré autant de départs. Des milliers de Hongkongais ont plié bagage pour échapper la répression qui s’est abattue sur la ville en réponse aux manifestations de 2019. Au printemps et en été, les adieux se sont multipliés, alors que des habitants ont embarqué pour la plupart vers le Royaume-Uni, qui a ouvert une voie vers la citoyenneté à de nombreux Hongkongais en réponse au durcissement du régime. Le gouvernement de Hong Kong n’a cessé de balayer ces départs, estimant que beaucoup de ces partants reviendraient un jour et qu’ils pouvaient être remplacés par des Chinois du continent. (Belga)