L’ex-femme de Jeff Bezos distribue ses milliards de dollars aux associations

MacKenzie Scott, l’ex-épouse du fondateur d’Amazon qui avait promis de distribuer l’essentiel de sa fortune, dont une grosse part issue de son divorce avec Jeff Bezos, n’a pas menti : elle anime une équipe dont le travail est de répartir ses dons aux associations entrant dans sa philosophie de vie. Et, même lorsque l’on dispose de 58 milliards de dollars de fortune personnelle, la tâche n’est pas simple. Phishing ? Pas du tout !

C’est que, une fois les associations repérées, les montants décidés, il faut encore faire comprendre aux dites associations que le don envisagé ne cache pas une arnaque. C’est ce qu’a découvert l’équipe d’enquête de l’agence Bloomberg qui a tenté d’estimer les montants déjà alloués par la philanthrope américaine. Selon les journalistes de Bloomberg, certains bénéficiaires n’ont même pas ouvert les e-mails leur annonçant la bonne nouvelle, de peur de voir leur ordinateur infecté. L’un, expliquent-ils, portant sur un don de 15 millions de dollars, n’a pas été ouvert pendant un mois. Un assistant a ignoré plusieurs promesses de dons de 20 millions de dollars, estimant que l’expéditeur usait d’une fausse adresse…

8,6 milliards de dollars en 12 mois

Mais au total, même si MacKenzie Scott a refusé de confirmer l’information, elle aurait déjà versé ces derniers 12 mois, quelque 8,6 milliards de dollars à des associations, devenant ainsi la personne la plus active en matière de philanthropie dans le monde. Bloomberg a tenté de dresser un tableau des secteurs nantis par la donatrice. Il s’agit pour l’essentiel d’associations sans but lucratif actives dans l’éducation, de collèges et d’universités en tenant compte de la diversité, d’organisations d’assistance sociale, ou encore d’organisations qui aident les personnes dans le besoin. Et cela, aux États-Unis, mais aussi ailleurs dans le monde.PVC