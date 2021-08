Mathias Fixelles aurait voulu pouvoir faire ses adieux

D1A Le 28 avril 2021, un communiqué de l’Union saint-gilloise fait l’effet d’une bombe chez les fans unionistes. Le club annonce la fin de l’aventure avec six joueurs en fin de contrat, dont Mathias Fixelles. Les négociations entre la direction et le Brabançon, véritable chouchou du public, n’ont pas abouti. Dans la foulée, Courtrai annonce l’arrivée du milieu de terrain.

Plus de trois mois plus tard, Mathias Fixelles s’apprête à faire son retour au Parc Duden. Et avec une certaine rancœur envers la direction bruxelloise qui l’a empêché de réaliser son rêve : jouer avec le maillot de l’Union en D1A.

Le retour au Parc Duden

"Lors de la sortie du calendrier, je n’ai même pas regardé quand Courtrai jouait contre les grosses écuries comme Bruges ou Anderlecht. J’ai directement pointé la rencontre à l’Union qui arrive très vite dans ce championnat. Je n’ai pas encore eu le temps d’oublier ce club que j’y retourne déjà (sourire). Cela va faire très bizarre de revenir au Parc Duden vu que j’y ai joué durant cinq saisons. Les souvenirs sont encore frais dans mon esprit. Rentrer dans le vestiaire des visiteurs va me procurer une sensation étrange… Je suis resté en contact avec plusieurs joueurs comme Guillaume (François), Anthony (Moris) ou encore Teddy (Teuma). Je pense que je recevrai un bon accueil des supporters de l’Union. J’ai toujours tout donné pour ce club et j’ai toujours eu un lien très fort avec eux. Quand je suis parti, j’ai reçu pas mal de messages de certains fans qui me disaient qu’ils étaient déçus de me voir quitter l’Union. Certains m’ont dit ces derniers jours qu’ils m’attendaient pour les retrouvailles ce samedi (sourire)."

"Le lendemain du titre (NdlR : face au RWDM, le 13 mars 2021), la direction m’a annoncé qu’elle voulait prolonger mon contrat. Dans ma tête, c’était un fait certain que j’allais continuer l’aventure avec l’Union, donc j’étais heureux que la direction aille dans le même sens que moi. Je pensais que l’histoire allait se régler en moins d’une semaine et qu’ils allaient lever l’option de deux ans présente dans mon contrat. Après quelques semaines de battement, le club est revenu vers moi en me proposant une seule année de contrat, sans augmentation par rapport à la D1B… J’ai directement compris qu’ils ne comptaient pas spécialement sur moi. J’en veux aux dirigeants du club car ils ne m’ont pas permis de faire un adieu comme il se devait, après toutes ces années à l’Union. Je suis arrivé en 2016 et je suis monté en puissance en même temps que le club. J’ai connu les débuts difficiles avec des infrastructures bancales, les PO2, la course pour le maintien en D1B, l’arrivée des investisseurs… J’ai dû connaître entre 50 et 100 joueurs différents ainsi que plusieurs staffs et plusieurs directions. Vu que je suis le seul à avoir connu ces différentes phases, les supporters se sont peut-être identifiés à moi. La saison dernière, j’étais devenu un titulaire indiscutable, ce qui a sûrement permis de solidifier notre lien. Quand je repense à cela, je me dis que tout était clairement réuni pour que je continue avec l’Union…"

François Garitte