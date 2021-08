Nainggolan, désormais le meilleur salaire de la Division 1A

C’est fait ! Le transfert s’est officialisé dans le courant de la journée. Radja Nainggolan a signé pour deux ans à l’Antwerp. Il devient le joueur le mieux payé de l’histoire de notre championnat belge.

Jusqu’à présent, les plus gros salaires appartenaient à Simon Mignolet (3,4 millions brut par an au Club Bruges) et Adrien Trebel (2,7 millions à Anderlecht). Radja Nainggolan gagnera nettement plus que Trebel et un peu plus que Mignolet. Donc, entre 3,5 et 4 millions brut. À l’Inter Milan, il touchait 4 millions… net.

Détail croustillant : le deal a été réalisé par le bureau Atticus Sports Management de Jesse De Preter, l’agent de Roberto Martinez. C’est, pour rappel, Martinez qui a écarté Nainggolan de l’équipe nationale avant la Coupe du monde 2018.

Les économies de l’Inter

De Preter, qui n’est pas l’agent attitré du milieu, le connaît depuis bientôt dix ans. Quand il a appris que l’Inter devait faire des économies, il s’est mis à chercher une solution. Il avait une offre mirobolante d’un club des Émirats, mais le deal ne s’est pas fait.

Après le 0 sur 6 de l’Antwerp, il y a deux semaines, De Preter s’est dit que le profil de Nainggolan pourrait aider l’équipe de Brian Priske. Le président Paul Gheysens et le manager général Sven Jaecques étaient aussitôt enthousiastes. Mais financièrement, le deal était considéré comme irréalisable.

La première étape pour Nainggolan était de casser son contrat avec l’Inter (qui se terminait en 2022) à des conditions intéressantes, permettant ainsi à l’Antwerp de faire une proposition qui - avec le bonus de l’Inter - pourrait être négociable pour "El Ninja". Gheysens a quand même dû faire un énorme effort pour réaliser le miracle.

Évidemment, le milieu de terrain ne touchera plus 4 millions net, mais son amour de la ville d’Anvers l’a poussé à rentrer chez lui, 16 ans après l’avoir quittée. En 2005, il était parti à Piacenza pour un contrat aux conditions minimales. Mais Radja Nainggolan est toujours resté un pur et dur Anversois, incapable de parler néerlandais sans l’accent de la Métropole.

Paul Gheyssens a pu mesurer l’attachement du joueur à la cité quand il lui a lancé en pleines négociations qu’Anvers était quand même une ville formidable. Ce à quoi le joueur a répondu : "Une ville ? Non, président. LA ville." Il va y retrouver sa sœur jumelle Riana et le reste de la famille, sans oublier tous ses amis.

Et quid de son passé au Beerschot, où il a été formé de 12 à 17 ans ? Et quid de son statut d’ambassadeur ? Les voisins du Kiel ne dramatisent pas la chose. "C’est dommage qu’un Beerschotman opte pour l’Antwerp, mais on ne peut pas lui reprocher d’avoir accepté une très belle proposition. Quand il viendra jouer ici, on va l’accueillir chaleureusement et de façon ludique. Radja est assez pro pour gérer cette situation de façon sereine."

