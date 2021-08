"Nous ne distribuons plus de repas à la Croix-Rouge"

Les inondations de mi-juillet ont dégradé 5 112 logements, avec perte de gaz et d’électricité. Dès le 16 août, une aide alimentaire a dû être acheminée auprès des sinistrés. À l’écoute et au service des plus démunis depuis 28 ans en Cité lainière, l’ASBL Verviers, ma ville… solidaire, qui comprend 12 services clubs partenaires, a, "grâce à des centaines de bénévoles, pu répondre aux besoins alimentaires des Verviétois", se félicite Philippe Lagasse de Locht, le président fondateur, et coordinateur.

Grâce aux dons venus de tout le pays via des camionnettes réfrigérées, "nos bénévoles ont assuré, les pieds dans la boue, la distribution des lunchs packs dans les endroits les plus inaccessibles. Nous avons ensuite constitué des équipes volantes pour la distribution des repas et petits-déjeuners, et organisé des food trucks en deux endroits de la ville", relate-t-il.

Coup de gueule

L’ASBL a ainsi pu distribuer 8 000 repas par jour au plus fort de la crise, "et encore 1 200 repas aujourd’hui". "La Ville a accepté que notre ASBL, le privé donc, soit le seul interlocuteur de la crise alimentaire." Une organisation réussie.

Après un mois d’effort, l’ASBL Verviers, ma ville… solidaire passe cependant le tablier au Relais social urbain, qui dès ce vendredi, entre 17 et 19 heures, distribuera des repas depuis les places Saint-Remacle et d’Ensival. "Ce qui nous libère pour d’autres choses : achat de matériels pour les famille…", poursuit-il.

Actif sur le terrain depuis le début, Philippe Lagasse de Locht pousse un coup de gueule quant à l’organisation de l’aide alimentaire qui est faite par la Croix-Rouge à Verviers. "Je leur reproche de venir à 10 h avec des sandwichs et qu’à 13 h, ces mêmes sandwichs soient toujours sur la table, sans usage de frigos. Rien qu’hier, ils ont dû jeter 400 repas. On ne peut pas se permettre de jeter de la nourriture en de telles circonstances !" L’armée, elle, n’est présente que pour "assurer notre sécurité". Dès lors, "nous avons décidé, avec la structure bénévole de Jupille qui produit les repas chauds et froids, de ne plus transmettre de vivres préparés à la Croix-Rouge tant que les garanties de conservation ne sont pas respectées".

À noter que la Croix-Rouge a été sollicitée pour financer l’achat massif d’équipement électroménager (frigos, cuisinières, micro-ondes…) pour 300 familles. "Quant aux plus de 60 000 euros reçus sur le compte de l’ASBL, ils seront investis pour des projets oubliés de cette catastrophe."

