Nouveau succès pour l’opération "Été solidaire"

Le projet "Été solidaire, je suis partenaire", initié par la Région wallonne, a une nouvelle fois été un succès à Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Cette opération, lancée en 1994, permet aux communes et aux CPAS d’engager une trentaine de jeunes durant les mois de juillet et août pour réaliser de petits travaux dans leur environnement proche. Elle a donc pour mission d’impliquer les jeunes dans l’embellissement d’un lieu de leur quartier, mais aussi de développer le sens de la citoyenneté et de la solidarité afin de favoriser les rencontres intergénérationnelles.

Différentes possibilités s’offrent aux jeunes dispersés par équipe de deux comme, par exemple, au potager de quartier du Bauloy, situé clos des Tombelles. Damien Doat et Victoria Van Heertum ont chacun 18 ans et ont participé aux travaux d’entretien des trois potagers publics, dont celui du Bauloy, de Chapelle aux Sabots et de Buston, pendant 10 jours au début du mois d’août. "Ce qui m’a plu, c’est de voir du monde et d’apprendre à gérer un potager", explique Damien.

Ahmed Hafsaoui, Jaques et Bruno Simonis sont très contents d’avoir pu les accueillir cet été. Les deux jeunes les ont aidés à retirer les mauvaises herbes, à déblayer les allées du potager, à tailler la haie… Ce potager de quartier a la particularité d’avoir des parcelles communes mais également privées, partagées entre une douzaine de personnes.

Un salaire de 7 euros net

Au niveau pratique, "Été solidaire" s’adresse aux jeunes entre 15 et 21 ans, domiciliés à Ottignies-Louvain-la-Neuve qui sont engagés sous contrat étudiant pendant 10 jours ouvrables. Ils reçoivent un salaire de 7 euros net, financé par la Région. La Ville offre un complément qui leur permet d’être payé 12,5 euros l’heure. Chaque année accueille une trentaine de participants sur plus de 70 candidats. "Été solidaire n’accepte qu’une seule participation des jeunes vu la grande demande", explique Benoît Jacob, l’échevin de la Jeunesse à Ottignies-Louvain-la-Neuve. Le projet est encadré par Pauline Gérard, chargée de projet Cohésion sociale à la Ville. Les autres jobs proposés sont des travaux d’embellissement de la Chaloupe, une résidence publique pour personnes âgées, ou l’aménagement d’un espace barbecue au Bauloy, des travaux manuels à la Ferme équestre de Louvain-la-Neuve, etc.Charlotte Egli