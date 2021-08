Personne pour extirper Kylian Hazard de l’équipe B

D1A Tiens, où est passé Kylian Hazard (26 ans), le frère cadet d’Eden et de Thorgan ? L’homme qui avait fait très mal à Anderlecht lors de la victoire du Cercle en 2018-2019 (2-1) et lors du hold-up d’Anderlecht la saison suivante (1-2) a totalement disparu de la circulation au Cercle.

La saison dernière, il n’était déjà plus dans la sélection lors de la visite d’Anderlecht en février. En janvier, il avait été écarté du noyau A. "Personne ne peut se placer au-dessus du groupe, expliquait le président Goemaere, sans donner de détails. Tout le monde doit afficher la bonne mentalité et se comporter de façon professionnelle. Nous sommes tristes de devoir prendre cette décision."

Cela fait donc plus de six mois que Kylian s’entraîne avec le noyau B. Yves Vanderhaeghe, l’actuel entraîneur du Cercle, n’a rien à voir avec cette décision, qui a été prise par la direction quand Paul Clement était encore T1. Kylian n’avait pas accepté son remplacement à la 70e contre le Standard (0-1) et un incident avait eu lieu avec Clement.

Un parcours en dents de scie

Kylian perd donc son temps dans le noyau B et jusqu’à présent, aucun club ne vient l’en exfiltrer. Il a eu des touches en Turquie, en fin de saison passée, mais il a préféré rester en Belgique parce que sa femme était enceinte.

Kylian a encore deux ans de contrat au Cercle. Chelsea l’y avait placé pour relancer sa carrière. Et en 2019, le Cercle lui avait proposé un contrat de quatre ans pour booster la vente des abonnements. Le parcours de Kylian est fait de hauts et de bas. En 68 matchs, il a marqué six buts et donné sept assists.

Yves Taildeman