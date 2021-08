Primoz Roglic dans la tenaille de l’équipe Ineos

Àl’exception de Tadej Pogacar, qui après en avoir émis le souhait a finalement renoncé à en être, la 76e Vuelta présente un plateau très attrayant. Son double vainqueur sortant, Primoz Roglic, s’érige en favori. Le champion olympique de chrono, contraint à l’abandon au Tour de France, a prouvé à maintes reprises, notamment à Tokyo, qu’il pouvait rebondir directement après un échec.

"Si je jette un rapide coup d’œil sur le parcours, la première semaine sera périlleuse, a dit le Slovène, la deuxième n’est pas si mal et la troisième sera éprouvante. Je ne connais pas les nouveaux cols mais au final, si tu as les bonnes jambes, ça n’a pas d’importance. J’espère que je serai en forme."

Il se présente ce samedi à Burgos, au départ de la première étape du Tour d’Espagne 2021, un chrono de 8 kilomètres, habité d’une ambition décuplée. Il y a un an, le Slovène sortait du Tour, où il avait connu une inattendue défaite, et, malgré quatre succès d’étapes, son parcours à la Vuelta n’avait pas été de tout repos. Roglic avait triomphé finalement avec vingt-quatre secondes d’avantage sur un certain Richard Carapaz. L’ancien vainqueur du Giro, 3e du Tour, mais surtout récent champion olympique sur route, revient en Espagne pour faire mieux qu’en 2020.

"Quand je m’aligne dans une course, c’est toujours pour gagner", a avoué cette semaine l’Équatorien, un des fers de lance d’une très impressionnante formation Ineos Grenadiers, bien décidée à démontrer qu’elle est toujours, en l’absence de Pogacar en tout cas, dominatrice sur les grands tours.

21 étapes pour finir à Saint-Jacques

Outre Carapaz, l’équipe britannique aligne en effet entre Burgos et Saint-Jacques de Compostelle, où se terminera la Vuelta cette année après vingt-et-une étapes (il n’y en avait eu que 18 en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus), le groupe le plus solide puisqu’Egan Bernal sera aussi de la partie, tout comme Adam Yates, Pavel Sivakov ou Tom Pidcock, le médaillé d’or en VTT de Tokyo.

Comme c’est toujours le cas ces dernières années, le parcours de la 76e édition de la course au maillot rouge est prometteur. Il comporte deux chronos individuels, le premier jour (avec une bosse de 3e catégorie autour de la cathédrale de Burgos) et le dernier jour (qui finira au pied de celle de Saint-Jacques de Compostelle). Mais aussi cinq étapes de plaine, cinq plus accidentées, quatre de moyenne montagne et cinq de haute montagne. Parmi ces 21 étapes, sept finissent en altitude et deux en côtes.

Le tracé recense 45 cols, qui présentent généralement des passages très pentus. C’est trois de plus que l’an passé, avec notamment l’inédit Alto d’El Gamoniteiru, terme de la 18e étape en Asturies avec ses 15 kilomètres d’ascension à 10-12 % de moyenne. C’est dire s’il conviendra une fois encore d’être un coureur complet pour s’imposer dans trois semaines. Ce dont rêve évidemment Egan Bernal. En cas de succès, le Colombien, qui a gagné le Tour il y a deux ans et le Giro au printemps, deviendrait le huitième mais surtout, à 24 ans, le plus jeune lauréat des trois grands tours, après Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali et Chris Froome.

"Ce serait magnifique et un grand honneur, mais on n’en est pas encore là", tempère Bernal.

Eric de Falleur