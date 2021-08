Les travaux parlementaires pour la septième réforme de l’État viennent d’être lancés. Que peut-on attendre de ceux-ci ?

Il faut être honnête : même au sein de la Vivaldi, personne ne s’attend à un exercice sérieux dans le cadre de ces travaux pour une septième réforme de l’État. Nous sommes en train d’organiser là une sorte de référendum. Au Sénat, il y aura aussi un débat mais on sait pertinemment que le MR a pris le poste des réformes institutionnelles avec le CD&V pour s’assurer qu’il ne se passe rien. Je ne pense pas que ce soit vraiment possible de lancer un tel processus sans la N-VA à bord. Cela étant, je rappelle que la sixième réforme de l’État a été faite sans la N-VA.

Quel est le nœud de cet accord entre PS et N-VA finalement ?

Il est assez facile à comprendre : la Flandre accepte de renoncer à son obsession communautaire et, surtout, à cette idée que la Région bruxelloise ne peut pas devenir une région à part entière. Que le mouvement flamand accepte de lâcher Bruxelles, c’est un geste historique. Cela a d’ailleurs été très difficilement accepté par les politiques flamands en charge des affaires bruxelloises comme, par exemple, de la part de Benjamin Dalle. Ce n’est pas seulement leur carrière personnelle qui est menacée mais c’est aussi, sur le long terme, cette idée selon laquelle ce sont les deux grandes communautés du pays qui doivent décider ensemble du sort de Bruxelles. Le Parti socialiste obtient par ailleurs un grand refinancement des mesures sociales. Bien évidemment, tout ce que Bart De Wever et Paul Magnette ont couché sur papier durant l’été 2020 est encore relativement "doux" et préparatoire à ce qui devrait venir après la Vivaldi et les prochaines élections. Car ce qui est certain, c’est que l’été 2020 constitue une occasion manquée de réformer l’État.

N’y a-t-il pas aussi dans la tête de Bart De Wever cette idée qu’Anvers devienne un jour la capitale de la Flandre ?

Il est certain que si nous nous orientons vers une Belgique à trois ou quatre entités et que la Flandre accepte de lâcher Bruxelles, la question va forcément se poser. Je doute fort que l’on puisse garder alors cette illusion que Bruxelles reste la capitale de la Flandre. Je n’ai jamais posé la question à Bart De Wever mais d’autres politiques au sein de la N-VA m’ont déjà clairement fait savoir qu’il y a bien évidemment un avantage pour un Anversois que toute l’administration se retrouve un jour à Anvers.

Bart De Wever est-il pour une Flandre indépendante ou pour une Belgique confédérale ?

Cela, c’est the one million-dollar question. Je ne peux pas répondre à sa place. Ce qui est important de comprendre, c’est que Bart De Wever est un conservateur. Il n’est pas un révolutionnaire. Il ne cesse de répéter qu’il n’aime pas le scénario catalan ou l’idée que l’on puisse déclarer unilatéralement au Parlement flamand l’indépendance de la Flandre. Jamais de la vie. C’est contre toutes ses idées conservatrices.

La N-VA pourrait-elle sceller une alliance avec le Vlaams Belang et se passer d’un grand accord avec les francophones ?

Bart De Wever n’a pas voulu répondre à cette question en 2019. Au moment des négociations pour la formation d’un gouvernement fédéral, le Palais a reçu Tom Van Grieken, le président du Belang. C’était déjà un choc. En outre, Bart De Wever a démarré une négociation avec le Belang. Et ce n’était pas juste pour la galerie. Il y avait des scénarios qui circulaient autour d’un gouvernement minoritaire, dont N-VA et Open VLD ou CD&V auraient fait partie, avec le soutien du Vlaams Belang depuis l’extérieur. Mais une fois qu’il a vu que cet exercice n’aboutirait pas, Bart De Wever a clairement dit après la formation de la Vivaldi qu’il ne s’allierait jamais au Vlaams Belang. Ce fut d’ailleurs aussi un message en interne de la N-VA, notamment à l’adresse des Francken et Jambon. La stratégie de De Wever, c’est de négocier mais pas de révolutionner.

Bart De Wever a plaidé, le 21 juillet, en faveur d’une réunification de la Flandre et des Pays-Bas. Qu’en pense-t-on du côté flamand ?

Cela, c’est typiquement du De Wever. Il sort cette idée dans le cadre d’un entretien, le jour de la fête nationale. Il joue avec les médias parce qu’il sait que cela va créer une nouvelle polémique. Mais sincèrement, personne au sein de la N-VA ne pense que ce sera dans le programme du parti. Bart De Wever est un historien qui adore répéter des histoires anciennes. Je suis toujours étonné de voir comment, après autant d’années en première ligne, il garde cette capacité de choquer des personnes.