Roblox, le jeu plébiscité par les ados et les analystes

Les enfants et les adolescents qui jouent sur leur smartphone connaissent depuis longtemps Roblox, un jeu gratuit rendu populaire par différentes personnalités sur YouTube.

Dans ce monde virtuel, les utilisateurs peuvent créer des avatars et accéder à des millions de jeux variés (parc d’attractions virtuels, escape game, etc.) développés par les joueurs eux-mêmes.

Comme la plupart des jeux disponibles gratuitement, les concepteurs de Roblox se rémunèrent grâce à la vente d’une devise virtuelle (les Robux), qui permet d’accéder à du contenu exclusif et à des objets de customisation des personnages, et donc à rémunérer les créateurs des jeux et de ces objets.

Faible rentabilité

La croissance du nombre d’utilisateurs a été très régulière depuis le lancement de cette plateforme en 2006, et elle s’est fortement accélérée durant le confinement. Le besoin d’accueillir un nombre croissant de joueurs actifs nécessite des investissements très importants. En outre, la rentabilité reste faible en raison de la politique de rémunération des créateurs, ce qui nécessite des appels réguliers vers de nouveaux investisseurs. Le groupe a ainsi réalisé un placement privé au début 2021 sur base d’une valorisation de 29,5 milliards de dollars.

Par la suite, le groupe s’est introduit en bourse en mars 2021 au cours de 64,5 dollars, sans procéder à une augmentation de capital (une procédure appelée Direct Listing), ce qui a permis aux investisseurs de la première heure de réaliser leur bénéfice.

Après avoir oscillé entre 65 et 75 dollars durant les premiers mois de cotation, le titre s’est ensuite rapidement hissé vers un niveau supérieur à 100 dollars, pour se stabiliser désormais autour de 80 dollars. À ce niveau, la valorisation est particulièrement élevée, avec une capitalisation boursière qui représente vingt fois le chiffre d’affaires réalisé en 2020.

Consensus très favorable

Le consensus reste néanmoins très favorable sur le titre, avec 7 avis d’achat pour 8 analystes et un objectif moyen qui permet de tabler sur un potentiel tournant autour de 8 % pour les 12 prochains mois. Les investissements importants vont maintenir les résultats dans le rouge au moins jusqu’en 2023, mais le chiffre d’affaires devrait doubler pour dépasser 4 milliards de dollars, après avoir déjà pratiquement doublé durant la seule année 2020. Ce lundi 16 août, Roblox présentera ses résultats pour le second trimestre de l’exercice en cours.G.Se.