Roger Lukaku, du Pairay à la Côte ou le grand écart

D 1 A Pour les plus jeunes, Lukaku, c’est d’abord Romelu. Mais on oublie parfois que son père, celui qui lui a donné son prénom - Roger Menama Lukaku (Ro-Me-Lu) -, a aussi été un buteur habile dans notre championnat. Dans des clubs moins prestigieux, certes, et à une autre époque.

Ce samedi, le match entre Seraing et Ostende, la formation où il a explosé et son dernier club, sera certainement suivi par l’ancien attaquant, aujourd’hui âgé de 54 ans et qui se fait bien discret ces derniers temps.

En provenance de Kinshasa, l’idée était pour lui de rejoindre Abidjan, mais en 1990, sa destination a été Boom. Beaucoup moins exotique. "J’étais le plus grand joueur du Congo, je jouais devant 60 000 personnes chaque semaine. Il n’y avait presque personne à Boom (rires). La malchance, c’est que c’était l’hiver et que j’étais seul. J’ai joué pendant un an et demi pour les réserves. C’était dur", expliquait-il à Sport/Foot Magazine en 2009. Il ne sera titularisé par James Storme que lors de sa deuxième saison. Les Briquetiers remportent alors le tour final et montent en D1. Roger Lukaku finit par inscrire 11 buts en 43 rencontres. Le Standard lui tourne autour en 1993. "Mais c’était moi ou Aurelio Vidmar." Les Rouches choisiront l’Australien, futur meilleur buteur du championnat. Roger Lukaku ira quelques kilomètres plus loin, à Seraing.

"Do Brasil"

Les Métallos sont alors en pleine renaissance. Dès 1990, Gérald Blaton relance le club, après la faillite et la descente en Promotion. Lars Olsen, champion d’Europe avec le Danemark, débarque au Pairay en 1992… alors que le club est en D2. La suite sera magique : montée en D1 en 1993, une troisième place la saison suivante et une qualification historique pour la Coupe d’Europe.

Mais dans l’équipe de Georges Heylens, l’accent était plutôt brésilien que scandinave. Edmilson Senior, Wamberto et Isaias étaient chargés d’alimenter en ballons Roger Lukaku, qui marquera 27 buts en 60 rencontres.

Après deux saisons, il quitte Seraing pour le Germinal Ekeren en 1995, avec qui il a également connu une troisième place. Une parenthèse de deux saisons en Turquie à Genclerbirligi et au FC Malines, et Roger Lukaku retrouve Edmilson à Ostende en 1998.

L’air frais de la mer ne lui réussit pas. Avec le club côtier, entraîné par Jean-Marie Pfaff, il ne marque que deux buts en 20 matchs et connaît la descente en D2. Cela marque la fin de sa carrière professionnelle, à 33 ans.

"J’avais la technique, mais ce qui me manquait toujours, c’était la vitesse. Romelu est différent, il est très rapide. C’est un meilleur footballeur que moi, il va de gauche à droite pour chercher la balle", analysait-il dans Sport/Foot Magazine. L’avenir lui a donné raison, puisque Romelu est revenu à Chelsea avec le statut de superstar.

Romain Izzard