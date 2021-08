Tout se passe comme prévu pour Thierry Neuville, jusqu’ici

Tout fonctionne selon le plan prévu." Très confiant et sûr de lui avant le départ, Thierry Neuville l’était tout autant à l’issue de la première boucle de son Rallye d’Ypres Belgium. Pourtant, il venait à peine de prendre la tête après que ses équipiers Ott Tanak puis Craig Breen eurent mené les trois premières spéciales. Pour quatre dixièmes à peine face à l’Irlandais lui donnant du fil à retordre.

Mais notre compatriote et son équipier Martijn Wydaeghe restaient d’un calme olympien. Sûrs de leur coup.

"Notre tactique n’était pas de partir le couteau entre les dents, avouait le Saint-Vithois. On ne voulait pas prendre le risque de crever, on a préféré prendre nos repères, éviter les mauvaises cordes. Le but était juste dans un premier temps de faire des spéciales propres, sans fautes. Même dans l’ES où j’ai pris les commandes, je n’ai pas attaqué plus. C’est plutôt Craig (Breen) qui n’a pas fait une bonne spéciale. Je ne connais pas la marge qu’il a, mais je peux vous certifier que nous en gardons sous la pédale. On pourrait rouler plus vite, mais ce n’est pas nécessaire."

Fort en tête, Thierry Neuville a bien compris que ce Rallye d’Ypres qu’il veut et doit absolument gagner, il doit surtout éviter de le perdre. Son plus grand rival, c’est lui. Car à la régulière, sur des routes qu’il connaît bien mieux que ses rivaux, personne n’est capable de le suivre.

Trois meilleurs temps consécutifs

La preuve, sans même se fâcher hier en début de soirée, il a soudainement enchaîné trois meilleurs temps consécutifs avant l’annulation de l’ES8 pour raisons de sécurité (des spectateurs indisciplinés) pour faire passer son avance de quatre dixièmes à 7,6 secondes face à un Craig Breen ne pouvant raisonnablement plus augmenter la cadence sous peine de risquer de priver Hyundai d’un doublé plus que nécessaire.

"La journée a été quasi parfaite pour nous", souriait un Thierry Neuville libéré de la pression des Toyota repoussées à plus d’une demi-minute.

"Il va falloir maintenant resté concentré car le rallye est encore très long. Une crevaison, un tête-à-queue, la moindre petite faute peut tout remettre en question."

Pas question donc de relâcher son effort face à un public acquis à sa cause. Et l’attendant en masse demain du côté de Francorchamps pour fêter la plus belle de ses victoires mondiales.

Olivier de Wilde