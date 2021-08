Une péniche avec 6 cabines devenue une maison d’hôtes

Souvent copié, mais jamais égalé". Le slogan est écrit en grand au-dessus de la porte d’entrée de la péniche de Martine et Bernard Buisseret, dénommée MS Elisabeth. Pas moyen de la manquer quand on arrive sur le quai où elle se trouve à Namur, en bord de Meuse.

En voyant l’extérieur, on comprend vite que ce n’est pas une péniche comme les autres. Qu’elle a un côté "exceptionnel" comme aime à le souligner Martine Buisseret. Reconnaissable par sa ligne orange, elle dégage un petit parfum de luxe, sans être trop ostentatoire. Longue de 39 mètres, elle compte 5 cabines de deux lits, et une de trois lits, avec une salle de bain pour chaque cabine.

Martine et Bernard Buisseret en sont propriétaires depuis 17 ans, après avoir mis… trois ans à l’acheter à un industriel wallon qui l’utilisait comme seconde résidence. Ils l’ont trouvée par "le bouche-à-oreille" et non en faisant appel à une agence. La filière classique pour ce genre de bien atypique. Le prix - longuement négocié - reste confidentiel.

Il y a une vingtaine d’années, ils s’étaient mis en tête d’acquérir un bateau pour y habiter mais aussi pour en faire une "maison d’hôte" voguant sur l’eau. "L’idée était d’organiser des croisières avec des Américains", raconte Martine Buisseret. Des croisières d’un certain standing puisque la semaine coûtait 35 000 euros pour 8 personnes, "tout compris". Y compris la navette jusqu’à l’aéroport, les visites avec guides et le champagne au petit-déjeuner.

Il fallait penser à tout, en y ajoutant toujours une petite touche personnelle. Ils étaient quatre à bord. Bernard, à la barre. Martine au fourneau et à l’intendance. Et deux étudiants pour toutes les autres besognes. Les journées commençaient à 6 heures du matin pour se terminer à 22 heures pendant une semaine complète. "Épuisant… Après dix ans, on a commencé à gagner de l’argent", raconte Martine Buisseret.

15 jours jusqu’à Paris

Mais, depuis quelques années déjà, les Américains ne viennent plus. En cheville avec des agences de voyages, Martine et Bernard Buisseret ont revu leur offre. Qui va d’une virée au restaurant étoilé l’Eau vive à Profondeville pour des entrepreneurs bons vivants - 4 heures de navigation coûtent 990 euros - à des visites de Paris en logeant au petit port de l’Arsenal, situé au pied de la place de la Bastille. Où le bateau est arrivé après… 15 jours de navigation contre seulement 4 pour Amsterdam. C’est qu’il y a de nombreux canaux mal entretenus (et quasi pas de fleuve) et beaucoup d’écluses à franchir pour atteindre la Ville Lumière. Pour Amsterdam, la vitesse de navigation (sur la Meuse et le Rhin) va jusqu’à 12 km/h, soit près du double que sur les canaux.

Vivre sur un bateau offre beaucoup d’attraits aux yeux de Martine Buisseret. "On vit davantage au milieu de la nature, et, pour nous, dans la lumière grâce à nos grandes baies vitrées. On peut changer d’endroits quand on veut."

Des endroits parfois hors du commun comme le port autonome de Paris à Bougival (tout près de Versailles) où la péniche vibrait aux sons sortant du studio d’enregistrement du musicien Jean-Michel Jarre. "C’était génial", raconte Martine Buisseret, qui y a notamment organisé des stages de cours de cuisine.

Sur une péniche, "tout est moins facile, mais tout est plus amusant". Moins facile est un euphémisme. Pour l’eau, Martine et Bernard Buisseret doivent aller la chercher dans le petit port à coté de là où le bateau est accosté à Namur. Ce port étant fermé en hiver, les Buisseret doivent faire venir les pompiers. Qui demandent 100 euros pour le déplacement.

Il faut aussi être bricoleur, car il "y a un nombre énorme de moteurs dont l’un ou l’autre est toujours en panne", explique Bernard Buisseret.

Pas de plus-value

Après 17 ans sur la péniche, Martine et Bernard Buisseret ont toutefois décidé de mettre en vente leur bateau, histoire de se poser après cette vie harassante. N’ayant pas trouvé d’amateurs auprès des familles fortunées contactées, ils se sont tournés vers des agences immobilières réputées. Ils sont conscients qu’ils ne feront pas de plus-value pour ce bien haut de gamme. "On ne fait jamais de plus-value avec les bateaux", expliquent-ils. Comme pour tous les logements, il y a des frais tels que la taxe payée à la ville de Namur (1800 euros par an) pour la concession de l’emplacement. Taxe comparable à un précompte immobilier.

En attendant de trouver un acquéreur, ils sont toujours à la barre de leur maison d’hôte. Leur carnet de commandes est bien rempli, avec déjà des réservations pour 2022. Mais depuis quelques semaines, ils ne logent plus sur la péniche. Ils laissent leurs clients après le dîner pour retourner dans l’appartement qu’ils viennent d’acheter. C’est plus reposant…Ariane van Caloen