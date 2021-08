Une procession nautique

C’est ce week-end que la ville de Huy célébrera les 400 ans du "Miracle du Fagot". En 1621, en effet, la chapelle de la Sarte et surtout la statue de la Vierge ont été la scène d’un événement historique. Abandonné, le sanctuaire était presque en ruine. La statue de la Vierge gisait sur le sol. Un jour, une pauvre femme hutoise y ramasse du bois et recueille la statue dans les décombres. Elle la place dans son fagot pour l’emporter mais quand elle veut soulever son fardeau, elle constate avec stupéfaction que c’est impossible. Cette impossibilité est considérée comme étant la volonté de la Vierge à rester sur place. Une série de miracles s’y produisent et Notre-Dame de la Sarte devient alors l’objet d’un culte extraordinaire. Le point d’orgue des manifestations sera, sans conteste, le dimanche dès 16 h, la procession de Notre-Dame de la Sarte sur le bateau Val Mosan, suivie par 25 autres bateaux. Les Hutois pourront suivre la procession fluviale depuis les quais… J.-M. C.