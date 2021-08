Vente d’œuvres au profit des sinistrés

La solidarité est le mot qui ressort à l’unanimité de la bouche des acteurs de terrain pour venir en aide aux sinistrés des inondations. Peu sinistré, le gérant de la galerie ABC&Design, Michel Huynen, a eu l’idée d’organiser une vente d’œuvres caritative au profit des sinistrés qui aura lieu le mardi 17 août, à 19 h à l’hôtel des ventes Legros, rue Peltzer de Clermont.

Après avoir fait un appel aux dons dès lundi auprès des artistes de la région et d’ailleurs, et "avoir donné plusieurs coups de téléphone, nous avons reçu pour l’heure entre 230 et 240 œuvres, et d’autres doivent encore arriver, se réjouit le galeriste. Jamais on aurait imaginé un tel engouement !" Parmi les artistes donateurs, on retrouve des noms connus comme Robert Alonzi, Serge Gangolf, Philippe Geluck…

Une journée solidaire

Les œuvres sont exposées à l’hôtel des ventes Legros ces samedi et dimanche de 10 h à 18 h. "Le montant total des adjudications sera intégralement reversé à l’ASBL Verviers ma ville solidaire." Les places étant limitées durant la vente, il sera possible de suivre celle-ci en ligne via la plateforme Drouot Digital. Plus d’infos sur www.venteslegros.com.

On dénombre près de 2 500 enfants, depuis Baelen jusqu’à Chênée, dont les parents ont énormément perdu mi-juillet. Afin d’offrir à ces jeunes un petit matériel scolaire (500 enfants de maternelle, 1 000 de primaire et 1 000 du secondaire), l’ASBL Verviers, ma ville solidaire et le Rotary Club Verviers lancent un appel aux dons sur le compte BE30 2480 6028 3611 avec la mention "plumier solidaire".

À noter qu’une journée solidaire (avec animations, restauration…) est organisée pour les enfants sinistrés le vendredi 20 août au resto-bar L’Harmonie de 10 h à 17 h.

A.Q.